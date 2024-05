Zahájení rekonstrukce město Karlovy Vary původně stanovilo na začátek prázdnin, protože prý je v tuto dobu lávka málo vytížená. Kraj má o návštěvnosti ale opačné informace.

Vedení karlovarského magistrátu přehodnotilo názor ohledně rekonstrukce strategické lávky přes řeku Ohři, která spojuje Tašovice s pravou částí břehu směrem od Svatošských skal směrem na karlovarskou čtvrť Doubí. Původně měla totiž začít o letních prázdninách, přičemž se předpokládá, že bude mimo provoz dva měsíce. Práce na ní ale už začnou příští týden.

Lávka je součástí páteřní cyklostezky kolem Ohře, která začíná už u hranic s Německem a končí v Dubině. „Termín letních prázdnin jsme vybrali záměrně, protože v tuto dobu je zde nejmenší provoz. Lidé jezdívají na dovolené,“ vysvětloval před dvěma týdny radní Petr Bursík (ODS), proč byla vybrána právě doba hlavní sezóny.

Nad tímto důvodem si někteří čtenáři poté, co o tom Deník informoval, pozastavovali. Jenomže nebyli sami, komu to přišlo divné. „Po dohodě s paní primátorkou práce začnou už 6. května,“ informoval nyní radní Bursík. Na dotaz redakce, proč došlo ke změně termínu, odpověděl: „Obrátil se na nás Karlovarský kraj (správce páteřní cyklostezky – poznámka redakce), že na základě svého měření ví, že tudy během letních prázdnin proudí velké množství lidí a požádal nás proto o změnu termínu. Navrhoval, aby se to udělalo na podzim, to ale není kvůli už nevyhovujícím klimatickým podmínkám možné.“

Radní Bursík dále konstatoval, že informace, z nichž město kvůli uzavření lávky vycházelo, byly chybné. „My také máme k dispozici nějaké měření a z něho vycházelo, že přemostění není přes prázdniny nejvytíženější,“ poznamenal.

Aby byl most co nejdříve opět v provozu, budou se jednotlivé opravy dělat souběžně. Nebudou se vyměňovat jen jednotlivá prkna, která se za jedenáct let užívání uvolnila, ale kovová konstrukce dostane nový nátěr. Jak navíc doplnil karlovarský radní, dojde i k výměně druhu dřeva. Původní prkna jsou totiž smrková, která se po zvlhnutí prohnou. V rámci rekonstrukce budou tak použita prkna modřínová.

„Město si v loňském roce nechalo vypracovat odborný posudek stavu lávky. Z něj vyplynulo, že je nutné očistit a obnovit nátěry protikorozní ochrany konstrukce mostního objektu, ošetřit korozí napadené závity, vyměnit mostiny, které jsou napadené hnilobou a dřevokaznou houbou, dokončit výměnu horních madel a provést celoplošnou impregnaci dřevěného zábradlí. Opravu ocelové konstrukce svěří město odborné firmě, výměnu a ošetření dřevěných prvků zajistí městská organizace Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary,“ upřesnila mluvčí radnice Helena Kyselá a Bursík k tomu dodal: „Pro opravu lávky jsou potřeba příznivé klimatické podmínky. Zhotovitel bude pracovat ve výšce na zavěšené konstrukci, pro aplikaci ochranných nátěrů a dřevěných prvků je potřeba sucho a poměrně teplo. Proto jsme termín dokončení stanovili na konec srpna, což je ale nejzažší termín. Uděláme ale samozřejmě maximum pro co nejrychlejší opravu a opětovné otevření lávky.“

Celková zakázka vyjde asi 1,6 milionu korun. K uzavírce lávky dojde v pondělí 6. května a informace o tom už jsou například i na portálu mapy.cz.