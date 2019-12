Při hodině matematiky je v sedmé třídě kraslické základky klid. Brblání je slyšet, jen když vyučující ředitel ohlásí, že třídu nemine tradiční páteční test. Nikdo by neřekl, že se tu před třemi týdny odehrál incident, který hýbe celým regionem. Žák tady tehdy vystartoval po učiteli a udeřil ho pěstí. Napadený kantor se stále léčí, ukázalo se, že má dokonce zlomenou nohu.

Co útočníka vyprovokovalo, jasné není. Podle svědků stačila výtka ze strany učitele. Vedení školy mluví o zkratu jedince a o excesu, který je hodně špatný. Spolužáci hocha čin odsuzují.

RODIČE SPOLUPRACUJÍ

Rodiče žáka, který útočil, spolupracují se školou a dalšími orgány, ale na veřejnosti se nevyjadřují. „Těžké chvíle pro učitele i pro školáka. Kantor, který marodí se zlomenou nohou, k čemuž došlo zřejmě při pádu po úderu pěstí, má ztíženou situaci a zkažené přinejmenším vánoční svátky. Zrovna tak pravděpodobně i hochovi rodiče,“ říká jeden ze starousedlíků, který odmítl zveřejnit své jméno.

Zatímco sedmáci moc o incidentu mluvit nechtěli, deváťáci potvrdili, že téma bylo takzvaně in, čili v kurzu a pro ně populární, ale časem už se o něm moc nemluví.

„V den incidentu jsem nestačila odpovídat na telefonáty. Každý volal a chtěl znát podrobnosti toho, co se stalo. Všem jsem říkala, že mám informace zprostředkované od kamarádů, u incidentu jsem nebyla, tak ať zavolají jim. Dnes už to utichlo,“ říká Anička z deváté třídy. Její spolužačky, stejně jako ona, svorně útok odsuzují.

MĚSTEM HÝBOU EMOCE

Rodiče, pedagogové a další lidé se nyní přou, kde je problém a kdo udělal chybu. Vina je svalována jednou na rodiče, podruhé na pracovníky sociálky. Na zastupitelstvu v Kraslicích padala ostrá slova o pocitu strachu mezi učiteli, či dokonce o tom, že chtějí někteří odejít. „Neodcházejí žádní učitelé. Přiznávám, že někteří z mých kolegů jsou emotivně naladěni, to ano,“ ohrazuje se ředitel školy Zdeněk Pečenka. „Rozjely se emotivní debaty na sociálních sítích. Rodiče měli zprávu o incidentu z první ruky zprostředkovaně od dětí. Poté si zjišťovali konkrétní informace ve škole,“ konstatuje ředitel.

Podle něho se sice najdou rodiče, kteří se ozývají a hledají chyby ve škole či kantorech, ale jsou to prý ti, jejichž dětem kantoři takzvaně šlapou na paty a incident s napadením na ně nemá vliv.

„Byl to exces a je to špatné. Mně osobně je velice líto, že k něčemu podobnému vůbec došlo. Jednáme s městem i se sociálním odborem,“ dodává ředitel.

Případ vyšetřuje policie i orgán sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD). Někteří kantoři pracovníky OSPODu nařkli z nečinnosti. „Odbor sociálních věcí a zdravotnictví označuji za jeden z faktorů, proč k napadení došlo,“ řekla Pavlína Poledňáková na zastupitelstvu. Zároveň odbor obvinila z liknavosti. Vedoucí OSPODu se brání. „Není to pravda,“ zdůrazňovala Ivana Rážová na zasedání. Policisté případ kvalifikovali jako výtržnictví.

Město Kraslice potvrzuje, že problém řeší a není mu lhostejný. Tajemník radnice Viktor Semrád však zároveň zdůrazňuje, že jsou pro zcela jiný postup než někteří zastupitelé, kteří rovnou veřejně vystoupili a řekli na rovinu, co si myslí. „Město má sezení, kde jsou ředitelé škol, výchovní poradci, zástupci OSPOD, vedení města a další. Jednání nejsou jednoduchá, ale spolupráce všech zúčastněných je důležitá. Jsou to interní věci, ze kterých vzejdou nějaké výstupy. Teprve s těmi seznámíme zastupitele,“ říká Semrád. Místní obyvatelé míní, že jde o konkrétní problémy jednotlivců.

PROBLÉMY SE MUSÍ ŘEŠIT HNED

Jak je však účinně řešit, nebo ještě lépe, jak jim předcházet, je otázka. Podle odborníků, jakmile pedagog zjistí, že dítě má zvláštní projevy chování, potom je třeba je pojmenovat a spolu s rodinou hledat, proč k nim dochází. Problémy se obvykle projeví krátce poté, co dítě poprvé vstoupí do nějakého kolektivního zařízení. „Čím dříve začneme na dítě cíleně působit, tím větší je naděje na úspěch. I silně hyperaktivní děti mohou při včasném a správném ošetření v pohodě projít základní školou, aniž by to působilo problém jim, spolužákům i učitelům. Nejhorší je, když všichni čekají, až to dítě přejde. Protože to nepřejde samo nikdy, situace se jen postupně zhoršuje,“ říká předsedkyně občanského sdružení Společně k bezpečí Michaela Veselá.

Případ napadení zmínil na setkání Deníku s hejtmankou Karlovarského kraje i krajský radní Jaroslav Bradáč, který by podobné agresory posílal do tehdejších klasických polepšoven. „Nám ta polepšovna prostě chybí,“ řekl.