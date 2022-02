Podobně mluví i ředitel chodovského kulturního centra Jiří Spěváček.

"I nás trápí odsouvání premiér takzvaných kasovních trháků ze strany distributora. Na tyto premiéry chodí nejvíce lidí. Už jsme museli zrušit i tištěnou verzi programu, kterou v kulturním přehledu dostávali zdarma do schránek obyvatelé Chodova. Připravovali jsme ji vždy zhruba měsíc a půl dopředu. Když vám pak distribitur premiéru oddálil týden, 14 dní před promítáním bylo to nepříjemné. Lidí přišli na vybraný film a kino bylo nucené promítat něco jiného. Nyní dáváme upoutávky na web, ale zájemci musejí sledovat případné změny," říká Spěváček. Podle něj to filmové diváky donutilo sledovat doma placené kanály Netflix a jim podobné. "Stejně jako u restaurací bude chvíli trvat dostat je zpět. Oživit kulturu jako takovou nebude vůbec jednoduché," konstatuje Spěváček. Myslí si, že blížící se rozvolňování vše nespasí jako mávnutí kouzelným proutkem.

Provozovatelé musejí riskovat prodělky. Chtějí divákům nabídnout kvalitní program v kinech i divadle, ale stojí to velké peníze. "A pokud poté dorazí na takové představení 30 lidí, je to průšvih," dodává Spěváček. Kulturní a společenské středisko v Chodově nyní chystá divadelní představení Hodina duchů, které odkládalo téměř dva roky a doufá, že diváci dorazí v hojném počtu. V komedii vystoupí Bořek Slezáček, Pavlína Mourková, Jindra Kriegel, Michaela Zemánková a další. Komedie si pohrává s myšlenkou, co může být v sedmém nebi a co v takovém šestém, pátém a ostatních. A co když s posledním výdechem nic nekončí. Datum chodovské premiéry je 15. února od 19 hodin.