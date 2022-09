Tříčlenný soubor vznikl v roce 2011 v Praze ze společného nadšení mladých profesionálních interpretek. Spojil je zájem o kulturu a umění historických období. Repertoár souboru tvoří vokální a instrumentální hudba, která zněla na šlechtických dvorech významných kulturních center barokní Evropy,“ vysvětluje.

Snahou Ensemble Fiorello je umožnit posluchačům cestování v čase staletími zpět a navodit tak atmosféru dob dávno minulých. „Soubor vystupuje na mnoha koncertních či festivalových pódiích doma i v zahraničí,“ uvádí s tím, že vstupné je 250 korun.

Lidé budou moci vzkřísit dětský tábor díky akci Natři to Pístovu 2

Příznivce klasických grafických technik zve klášter na 1. celodenní tvůrčí dílnu, která se bude konat také 17. září od 10 do 14 hodin v grafické dílně Hroznatovy akademie Kláštera premonstrátů Teplá. „K dispozici budou materiály pro techniku suchá jehla a lept. Dílna je otevřená pro dospělé pokročilé i začátečníky. Děti mohou přijít pouze v doprovodu rodičů, a to minimálně ve věku od 12 let. Vstupné je 400 korun a rezervace nutná,“ uzavírá Monika Matějková.