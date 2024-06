Klášterní zahrada v Chebu je od tohoto týdne znovu přístupná veřejnosti. Otevření zahrady se letos oproti minulým létům zpozdilo kvůli rozsáhlým úpravám, které zde probíhaly během jarních měsíců.

Klášterní zahrada v Chebu opět vybízí k relaxu. Foto: Město Cheb | Foto: Deník/Pavla Sofilkaničová

Místostarosta Michal Pospíšil, do jehož gesce patří péče o zeleň, uvedl, že nejvýznamnější změnou je nový systém pro odvod dešťové vody. „Tento systém pomohl vyřešit dlouhodobý problém, kdy spodní voda narušovala základy okolních historických budov. Voda je nyní svedena do nádrže v rohu zahrady, odkud bude využívána pro zavlažování,“ vysvětlil místostarosta.

Kromě toho proběhla také rekonstrukce mlatových cest a trávníků, které už nebyly v dobré kondici po více než dvaceti letech provozu Klášterní zahrady.

Otevření Klášterní zahrady zároveň zpřístupní i menší vnitřní zahradu se vzrostlým ořešákem, která je dalším skvostem klášterního komplexu a nabízí naprostou oázu klidu. Unikátní zahrada je nejen místem k odpočinku, ale také ideálním prostorem pro pořádání kulturních a hudebních akcí.

Otvírací doba Klášterní zahrady je od dubna do srpna od 9:00 do 20:00 hodin a od září do října od 9:00 do 19:00 hodin.