Všechno lidské závisí na době, ve které se vyskytuje. Do států jsem odjel v době těžkého komunismu, těžké normalizace. Tam jsem najednou zjistil jednu věc: že když chcete něco dosáhnout, tak na tom ale setsakra musíte pracovat. To bylo to poučení,“ řekl Emil Viklický o studiích na Berklee College.

Celý rozhovor s Emilem Viklickým najdete v našem videu.

Emil Viklický vypráví o svých jazzových začátcích, o Karlu Velebném i studiích na Berklee College v USA. Se svým triem hrál v Lesním mlýně v Mariánských Lázních. | Video: Antonín Hříbal

Hovořil také o svých vzorech jako byli Winton Kelly, Oskar Peterson, Bill Evans. „V té době nebylo tak jednoduché mít magnetofon. Půjčil jsem si od staršího kamaráda Sonet Duo a přehrával jsem si Wintona Kellyho. Dneska má každý mobil a na YouTube si najde cokoliv.“

Jeho jazzové začátky jsou spojené také s Karlem Velebným, známým i jako Evžen Hedvábný. Byl to český jazzový hudebník, hudební pedagog a jeden ze zakladatelů cimrmanologie. „Chlapci, vy si tady tak sedíte v Redutě a hrajete jazz, a tam nahoře, chlapci, tam zuří socialismus,“ zavzpomínal Viklický na slova Velebného.

Emil Viklický se svým triem vystoupil poslední červnovou sobotu v Mariánských Lázních v Lesním mlýně. Na kontrabas hrál Petr Dvorský a o bicí se postaral Jiří Stivín Jr.