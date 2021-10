A to je pro Chebsko i Karlovarský kraj stěžejní milník, protože pokud se vše povede, vznikne nejen celosvětově uznávané pracoviště, ale i nový vysokoškolský obor v oblasti zdravotnictví a nové podmínky pro život. Tím by se mohla jednou provždy zrušit kletba chebského pohraničí.

Chebsko se potýká s nedostatkem zdravotníků. Navazujícím problémem je také odliv mladých vysokoškoláků, kteří obvykle po vystudování v jiném městě nemají motivaci vracet se zpět do své domoviny. Mnoho mladých i zkušených lidí raději upřednostňuje pracoviště, která jim poskytnou veškeré zázemí pro jejich práci i občanskou vybavenost. Touha zakořenit v Chebu, vyvíjet se ve své profesi a založit tu rodinu zatím pokulhává i přes veškeré benefity, které město i nemocnice nabízejí.

Nedostatek zdravotníků v pohraničí by měl vyřešit nový vysokoškolský obor.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.