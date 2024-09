Klíčový most u Jesenice je znovu v provozu. Lidé v Lipoltově se zbavili kamionů

Most je opět zprovozněn v obou směrech

Řidiči, zejména kamionů, a obyvatelé Lipoltova si mohou od pondělního poledne výrazně oddychnout. Hlavní tah z Chebu na Mariánské Lázně a dálnici D5 na Plzeň či do Německa je opět průjezdný. Řeč je o mostě přímo u hráze přehrady Jesenice, který byl postaven zcela nový. Nově se dá projet v obou směrech sníženou rychlostí 70 kilometrů v hodině. Práce budou nadále pokračovat. Kompletní dokončení rekonstrukce je pánované v říjnu tohoto roku. Celkové náklady jsou zhruba 17,5 milionu korun.

"Oprava mostu u vodní nádrže Jesenice probíhala za úplné uzavírky s objízdnou trasou přes Lipoltov. Původně se počítalo s tím, že doprava na opravovaném mostě bude až do dokončení jezdit kyvadlově. Díky změně postupu prací jsme zprovoznili most v obou směrech a kyvadlová doprava není nutná," avizuje dobrou zprávu ředitelství silnic a dálnic Karlovarského kraje. V současné době probíhají práce pod mostem, dláždění, sanace, terénní úpravy křídel.

Úplná uzavírka mostu začala začátkem letních prázdnin. Rekonstrukce mostu proběhla přes takzvaný skluz od bezpečnostního přelivu na přehradě Jesenice. Na základě diagnostického průzkumu bylo zjištěno, že do mostní konstrukce shora zatéká. Lokálně dochází ke vzniku a rozvoji koroze ocelové výztuže a porušení krycí vrstvy betonu. Povrchové sanační vrstvy byly ve značném rozsahu delaminované od podkladu. Na mostě byly vybudovány nové nosné konstrukce.

"Když most zavřeli, čekali jsme, co bude. Doprava přes obec byla sice zvýšená, ale stále to ještě šlo. Ale hned další týden začal mazec. Jeden kamion za druhým a při vyhýbání se měly problém, zejména v úzkých zatáčkách přímo v obci, i přestože zde byla snížená rychlost na 20 kilometrů v hodině," říká jedna z obyvatelek Lipoltova.

Nyní si tak obyvatelé malé obce mohou takzvaně vydechnout. Poměrně rychlá rekonstrukce mostu je ve finále a kamiony se vrátily na hlavní trasu z dálnice D6 od Chebu a Sokolova. Mohou také pohodlně dojet do nedalekého Chebu, aniž by museli složitě přes Kynšperk nebo riskovat zkratku do Odravy, kde byl zákaz vjezdu a hlídali ho policisté. Hned po uzavření mostu zde řada řidičů zaplatila pokutu.

"V souvislosti s opravami byly řádně označené objízdné trasy, které vedly přes obec Lipoltov. Pozemní komunikace mezi obcemi Odrava a Lipoltov byla zcela uzavřena. Hned první dny policisté museli řešit několik desítek přestupků řidičů, kteří nerespektovali dopravní značení, a i přes něj na pozemní komunikaci vjížděli, čímž způsobovali dopravní kolaps," uvedl tehdy mluvčí policie Jan Bílek.