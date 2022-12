Pro uznání nároků stačilo přitom jen velmi málo. „U Bohemia Energy jsme byli asi tři roky. I nás potkalo to, že nám vloni na podzim ze dne na den nečekaně ukončili smlouvu. Do té doby jsme za náš byt 2+1 platili dohromady tři tisíce korun na zálohách. Máme plynovou karmu na vytápění bytu a elektrický bojler na ohřev vody,“ vypráví bývalý klient.

„I my jsme skončili u dodavatele poslední instance (DPI), kde jsme museli platit deset tisíc korun za plyn a dalších deset tisíc za elektřinu. S tím jsem se rozhodně nechtěl smířit, a tak jsem začal jednat,“ pokračuje.

Pan J. Ch. je pojištěn u společnosti D.A.S, která za pravidelný poplatek v rámci pojištění dokáže svým klientům v případě nouze zajistit právní služby. Bývalý klient Bohemia Energy se tak na ni obrátil o pomoc. Mezitím se mu podařilo zajistit si výhodnější tarif u jiného dodavatele elektřiny a plynu. Extrémně vysoké zálohy u DPI tak manželé nakonec platili tři měsíce.

„Společnosti D.A.S. jsem jen předal podklady, výpisy a smlouvy s Bohemia Energy, jejíž právníci na základě toho podali na tuto energetickou společnost žalobu. Podle smlouvy, kterou se mnou Bohemie Energy uzavřela, ji totiž nezákonně ukončila. Právníci, kteří mě zastupovali, argumentovali, že dodavatel měl miliardové prostředky na to, aby případ mohl vyřešit jinak než nečekaným a okamžitým vypovězením smlouvy. Tím nás dostali do situace, kdy jsme neměli zbytí a museli uzavřít smlouvy u DPI s několikanásobně vyššími zálohami,“ vysvětluje.

Soud mu dal za pravdu

V dubnu letošního roku jim dal Obvodní soud v Praze 1 za pravdu, když rozhodl, že Bohemia Energy musí manželům vyplatit rozdíl v zálohách - rozdílnou částku mezi zálohami u Bohemia Energy a zálohami u DPI. Zároveň vydal zkrachovalé společnosti platební rozkaz se stanovením 11,6 procent úroku, pokud peníze klientům do konkrétního data nevyplatí.

„Místo, aby zaplatili, nám nabídli pět tisíc korun, což jsme odmítli. Tato společnost s takovými zisky a tímto chováním si přece nemůže dovolit hrabat na nevinných zákaznících,“ konstatuje bývalý zákazník Bohemia Energy.

Manželé se 6. prosince dočkali narovnání, od Bohemia Energy jim nakonec přišlo 27 329 korun, přičemž žalovaná jistina činila 25 183 korun a zbytek byly úroky z prodlení.

„Ve sporu ale pokračujeme. Chceme ještě získat peníze za to, že jsme přišli o možnost sjednat si slušný tarif. Nějakou dobu nám trvalo, než se nám podařilo vyvázat od DPI, nemohli jsme s ním rozvázat smlouvu. Nyní platíme za elektřinu 2230 korun a za plyn 4650, což je více než dvojnásobek, co jsme měli u Bohemia Energy. Kdybychom měli více času a byli v jiné situaci, než v té, která nastala kvůli krachu firmy, mohli jsme na tom být mnohem lépe. A o to nám jde,“ poznamenává pan J. Ch.

„Těch klientů, kteří skončili jako my, má být 950 tisíc. Proto jim radíme, aby se nedali a také se bránili,“ uzavírá.