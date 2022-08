„Start bude u hotelu Krakonoš od devíti do jedenácti hodin. Organizátoři případně bezplatně zapůjčí účastníkům hole, startovné je 50 korun, děti do 6 let budou mít účast zdarma. Účastníci budou mít na výběr šestikilometrovou nebo jedenáctikilometrovou trasu. Jako odměnu za účast sportovci dostanou pamětní list, minerální vodu a zdravou tyčinku,“ sděluje za Klub českých turistů Mariánské Lázně Milena Kafková.