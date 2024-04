O tom, že čtení dětem přináší celou řadu benefitů pro jejich následný vývoj, není sporu. Dokládá to nejedna vědecká studie a stejný názor zastává i vedení Karlovarského kraje. Proto se také letos rozhodlo podpořit projekt S knížkou do života, který je realizovaný knihovnami po celém našem regionu.

Ilustrační foto. | Foto: Knihovna Ústeckého kraje

„Projekt je zaměřen na vzdělávací, sociální, citový, kulturní a kreativní rozvoj dítěte v rodině již od jeho narození a na budování rodinných vazeb prostřednictvím společného čtení. Ze schválené podpory ve výši 62,7 tisíce korun bude pořízeno celkem 627 setů pro rodiny s malými dětmi, které je mají motivovat k rozvoji čtení a čtenářské gramotnosti,“ uvedla radní pro oblast kultury a památkové péče Oľga Haláková.

V rámci projektu jsou rodinám předávány motivační sety podle věku dítěte. Připraveny jsou jak pro ty nejmenší do 3 let, tak pro ty větší ve věku od 3 do 5 let. Rodiny se zároveň mohou těšit na zajímavé programy v knihovnách, během nichž vystoupí externí lektoři, kteří se podělí o poznatky z různých oblastí týkajících se komplexního rozvoje dětí a budování rodinných vztahů. V projektu je myšleno také na vzdělávání knihovníků pro práci s nejmenšími a tvorbu a tisk metodických publikací.

Čápa bílého vytáhli z komína černého, Lumíra zachránili a rodinka je kompletní

Mezi zapojené knihovny patří Městská knihovna Nová Role, Městská knihovna Hroznětín, Městská knihovna Chodov, Obecní knihovna Dalovice, Krajská knihovna Karlovarského kraje, Knihovna Městského kulturního střediska Horní Slavkov, Městská knihovna Sokolov, Obecní knihovna Královské Poříčí, Městská knihovna Mariánské Lázně, Městská knihovna Loket a Městská knihovna, kulturní a informační centrum Jáchymov.