První zásadní novinkou je přesun z prázdninového termínu na červnový prodloužený víkend. Druhou pak to, že organizátoři přidávají milovníkům dobré literatury a kulturního vyžití jeden den navíc. Knižní lázně se letos uskuteční od čtvrtka 20. června do neděle 23. června na hlavní kolonádě v Mariánských Lázních a dalších přilehlých lokacích. Kromě víkendového knižního jarmarku nabídnou setkání s autory, nakladateli, čtení či diskuse. Program vyznávající pestrost kultury v atmosféře lázeňského města připomene i výročí Franze Kafky a Bedřicha Smetany.

"Festival letos vyhlašuje nejen Čtenářský pobyt pro širokou veřejnost, Letní školu psaní pro začínající autory ve spolupráci se značkou Magnesia, ale i Tvůrčí pobyt pro profesionály. Nově zapojí v literární soutěži na téma Kafka také děti i studující na základních i středních školách z celého Karlovarského kraje, kdy přihlášená díla mohou mít formu krátkého literárního útvaru či komiksu. Jedním z větších témat jubilejního ročníku bude český jazyk, jeho vývoj a kondice v současné společnosti. V rámci programu se uskuteční také Pecha Kucha Night, na které se bude prezentovat zhruba desítka osobností z kreativního průmyslu. Dojde i na stand-upy a program ve stylu tvořivých dílen nejen pro juniory," říká jedna z pořadatelek Barbora Páníková.

Školství se topí v koncepčních i finančních nejistotách, říká Štěpánka Černá

Mezi hosty, jejichž čtení nebo rozhovory s nimi zařazují organizátoři do programu, budou Martin Petiška, spisovatel, dramatik, autor více než padesáti titulů přeložených do mnoha jazyků a syn Eduarda Petišky, překladatel a nakladatel Ondřej Cikán, v prosinci vyznamenaný prestižní Rakouskou státní cenou za literární překlad, spisovatelka či scenáristka a autorka knih Praskliny, Těla nebo Spiritistky Klára Vlasáková. Publicistka a autorka několika knih Judita Matyášová představí rozšířené vydání knihy s Kafkou na cestách u příležitosti sto let od Kafkovy smrti a dvě stě let výročí narození Bedřicha Smetany připomene svou poslední knihou o slavném hudebním skladateli ilustrátorka Veronika Bílková. Součástí programu bude například komentovaná Procházka po krajině mariánskolázeňské s biologem a autorem několika knih Jiřím Sádlem ve spolupráci s UNESCO nebo Společenský večer Knižních a Jazzových lázní s koncertem kapely Terne Čhave.