„Jedná se o prvorepublikové vily. Původně měly jinou podobu, byly pro Aš charakteristicky zdobené. V současné době jsou to strohé objekty, které byly rekonstruovány a zatepleny v roce 2010 a o rok později byl kojenecký ústav zavřen,“ ohlíží se do minulosti mluvčí ašské radnice Milan Vrbata s tím, že od té doby budovy zejí prázdnotou.

Prvním z nich je elektronická aukce. Druhou variantou, pro město výhodnější, je přímý prodej za deset procent odhadní ceny dle znaleckého posudku.

„Ten hodnotu majetku odhadnul na devět a půl milionu korun. To znamená, že kupní cena by byla 950 tisíc korun. Nese to s sebou ale zásadní závazek. Pokud objekty město pořídí za tuto cenu, musí předně zajistit rekonstrukci,“ vysvětluje vedoucí odboru správy majetku Bedřich Waldert a dodává: „rekonstrukci odhadujeme až na 90 milionů korun a uspořenou částku z nákupu investovat formou pobídek.“

Pokud město objekty získá, chce v nich vybudovat prostory pro drobné podnikání a služby, které bude možné využívat za zvýhodněných podmínek. Třeba zlevněné nájemné. Další možností využití jsou ordinace lékařů. O převod majetku za zvýhodněnou cenu bude město Karlovarský kraj oficiálně žádat nejdéle začátkem července.