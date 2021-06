Celosvětová zvýšená poptávka o cykloturistiku má negativní dopad i na český trh. Jak říkají karlovarští prodejci, situace vypadá jako za komunistů, protože kola se dávají téměř na příděl. Čekací doby jsou ohromné a příští rok bude ještě horší než ten letošní. Za opožděnými dodávkami do Evropy může nejen pandemie, ale zbrzdily je i nedávné komplikace v Suezském průplavu. Do karlovarských prodejen se tak zboží z Asie kvůli zablokování průplavu dostalo až minulý týden.

"Nemáme vůbec nic. Opravdu je to jako za totality, na jedno kolo čeká i více než deset zákazníků, kdo dřív přijde, ten dříve mele. Zákazníci to naštěstí chápou a nezlobí se na nás. Stejně nic nezmůžeme. Nám samotným není z této situace vůbec dobře," říká majitel prodejny Pavel Gašek. Aktuální čekací doba je podle něho klidně tři až čtyři měsíce. Daleko horší stav je s dětskými koly. "Dětem opravdu nemáme co nabídnout. Malé rámy nejsou na skladech, a bude to ještě horší. Dospělí přitom mohou jezdit na starých kolech, ale děti, které rostou, asi těžko," konstatuje prodejce, který už nyní sepisuje se zákazníky objednávky na příští rok. "Novinky, které přicházejí standardně v září, mají letos dorazit zřejmě už v srpnu. To stejně ale nepokryje tak velkou poptávku. Nemáme náhradní díly na servis, scházejí řetězy, destičky, na pláště i vidlice se čeká nyní dva roky. Minimálně dva roky tento trend ještě bude trvat," dodává podnikatel, podle něhož tato výjimečná situace může mít negativní dopad na malé prodejny. Ty zřejmě kvůli malým zásobám ve skladech nedostanou vůbec nic.

Martin Černý z prodejny Theosport se domnívá, že ve světě došlo až ke 300procentnímu nárůstu poptávky o kola. Není proto divu, že ve světě kola scházejí. "Pokud došlo k tak výraznému navýšení, je logické, že výrobci nezvládají na takovou situaci reagovat. Co jsem slyšel, tak například výrobce komponentů firma Shimano byla schopná navýšit produkci maximálně o 30 procent. Váznou i dodávky z Indie, která má nyní s pandemií ohromné problémy. Kvůli zablokování Seuzu nám zboží z Asie přišlo až minulý týden, tedy asi s třítýdenním zpožděním. V Evropě prostě kola nejsou," vysvětluje Černý.

Také jejich prodejna je vykoupená. Už vloni nebyla přitom situace dobrá, ale letos se ještě přiostřila. "To, co nyní sledujeme v obchodu s cyklistikou, je dozvuk z loňska. Příští rok to bude následek letošního roku a dá se proto předpokládat, že to bude ještě horší," domnívá se prodejce.

Zboží sice pravidelně chodí, ale je ho jen 30 procent oproti tomu, na co byli v obchodě zvyklí. "A to hlavní sezóna ještě nezačala. Ale stále se dá ještě mezi koly vybrat. Nabízíme pět velkých značek a v každé kategorii takové jedno až dvě máme, běžně to ovšem bývá pět až deset kusů. Čekací doba na výrobu kola se hodně prodloužila, dnes je to takových 250 dnů," uzavírá Černý.