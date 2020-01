Místní podíl, který je 65 procent z celkové vykoledované sumy, což činí 130 569 korun, bude jako obvykle použit na podporu charitních projektů a projektů sociálních služeb přímo v Chebu.

„Poslouží na služby Hospice Sv. Jiří. Provozuje zdravotní službu domácí péčes hospicovou složkou a sociální službu odborného sociálního poradenství v paliativní péči rodinám, které se starají doma o své umírající,“ konstatovala ředitelka Farní charity v Chebu Eva Kolafová.

Další finance podle ní poputují na podporu dobrovolnictví na Chebsku a na pomoc lidem bez domova. Vykoledované peníze pomohou také Nicolasu Úblovi, který má vlivem komplikací při porodu kombinované postižení. Poslouží na jeho léčbu a rehabilitační cvičení.

Do sbírky pravidelně přispívá i Jitka Čermáková z Chebu. „Do Tříkrálové sbírky přispívám už hodně let. Je to také má jediná charitativní činnost, které důvěřuji. Vím přesně, kam se peníze použijí a pro koho. Koledníci jsou vždy velmi milí.“