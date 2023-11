Třináctka bývá šťastným číslem a letošní akce Deníku Česko zpívá koledy má třináctku v sobě hned dvakrát. Jedná se totiž o třináctý ročník, který se navíc uskuteční ve středu 13. prosince.

Na mnoha místech v České republice a i v Karlovarském kraji se v 18 hodin zapojí lidé do společného zpívání koled. Letos jde o známé skladby Narodil se Kristus pán, Nesem vám noviny, Pásli ovce valaši, Rolničky, Půjdem spolu do Betléma a Veselé Vánoce. Kompletní texty těchto koled najdou zájemci na webu: www.ceskozpivakoledy.cz, kde bude ve formátu pdf ke stažení i zpěvník. V den konání texty také vyjdou ve všech regionálních vydáních Deníku.

Na uvedených stránkách lze také najít interaktivní mapu se seznamem míst, kde se účastníci mohutného celorepublikového „sboru“ potkají. Máte možnost vyplnit jednoduchý formulář a přihlásit další místo v okolí svého bydliště.

Oficiálním místem akce Česko zpívá koledy bude za Karlovarský kraj Mlýnská kolonáda v Karlových Varech, kde se konají tradiční vánoční trhy a zpívání koled tam bude součástí hlavního programu. S Deníkem na něm spolupracuje pěvecký sbor Základní umělecké školy Antonína Dvořáka v Karlových Varech pod taktovkou Heleny Tašnerové. Na zpívání na Mlýnské kolonádě se chystá třináct dětí z této umělecké školy. „Budou zpívat jak menší, tak větší. V tomto sboru mám děti od osmi do čtrnácti let. Pilně se připravujeme, ale koledy máme už v podstatě natrénované, protože se pravidelně účastníme i jiných adventních koncertů,“ doplnila Helena Tašnerová s tím, že se děti na jejich vystoupení v rámci Česko zpívá koledy moc těší, bude to jejich premiéra.

Zájemci se stále mohou hlásit prostřednictvím formuláře na webu ceskozpivakoledy.cz

Už poněkolikáté se do Česko zpívá koledy zapojí i malá obec na Chebsku Nový kostel, která je zanesená už i na mapě této akce. Ta je pro obec velkou tradicí a milým zpestřením adventního času. Koledy tam nezpívají jen vybrané děti, ale všichni, kteří se chtějí zapojit. „U nás je to záležitost rodičů, dětí, občanů, zkrátka veřejnou akcí, na které se podílí i vedení města a zastupitelé,“ uvedla starostka Nového Kostela Gabriela Mlezivová a pokračovala: „Ve středu 22. listopadu jsme si už vytiskli zpěvník se všemi koledami, a k tomu i plakát. Česko zpívá koledy nás totiž velmi baví, je to pěkná akce navíc spojená s Vánocemi, které tady u nás máme hodně rádi.“ Ti, kteří se do akce zapojí, se v obci scházejí jedenkrát týdně, aby si společně koledy nacvičili. Společně je pak zazpívají na prostranství před místním kostelem, který bývá tradičním místem setkávání a stává tam i vánoční stromeček.

I když má Nový kostel ve svém katastru jen kolem pěti stovek stálých obyvatel, i tam budou pořádat vánoční trhy. „Konají se v sobotu 16. prosince. Součástí letošní adventní neděle budou svítící andělé. Příští rok chceme oslovit řezbáře, aby nám vyrobil obecní betlém,“ dodala starostka Mlezivová.

V Chodově se budou zpívat koledy na tradičním místě v městském parku u sochy Knihkupce ve Staroměstské ulici. „Přijít si s námi zazpívat může kdokoliv. Na místě budeme mít půjčenou techniku a zájemcům budeme rozdávat i texty koled, které budou zpívat lidé v celém Česku. Jde o pohodovou akci v době adventu, kdy se zastaví ten, kdo si chce prostě jen zazpívat známé koledy nebo se sejít se známými. "Chodíme si sem zazpívat pravidelně několik posledních pár let. Kdysi jsem se byl podívat na stejné akci v jiném městě a líbila se mi. Tak jsem se přihlásil na výzvu Česko zpívá koledy a začal tady v Chodově,“ říká jeden z tamních občanů Rudolf Netík.

I když na mapě Česko zpívá koledy zatím nesvítí Kyselka na Karlovarsku, podle starosty Aleše Labíka se akce určitě opět místní účastní. I pro ně je totiž tato událost velkou tradicí, kterou organizují senioři společně s místní školou. Letos to bude už popáté, co se budou v Kyselce s Deníkem zpívat koledy. Dříve to bývalo v Radošově před kostelem, po zvelebení parčíku před historickým kinem, který dříve býval součástí Lázní Kyselka, se advent přesunul sem. Ten letošní bude velice mimořádný. „Vymysleli jsme totiž takovou adventní hru na dvacet čtyři dnů. Každý den se v jiném domě rozsvítí jedno okno. Jako první se rozsvítí v radošovském kostele, kde symbolicky na starý zvon zazvoní herečka Sylva Koblížková známá jako představitelka Uzlinky z Pelíšků. Poté, co zahájíme tuto adventní hru, se přesuneme do kina, kde budeme promítat Pelíšky,“ prozradil starosta Labík s tím, že do Kyselky přijede herečka i se svým manželem, hercem Jiřím Maryškou.