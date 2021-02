Vysoký počet nakažených vyděsil vládu natolik, že hranice ´uzamkla´. Spousta Chebanů vzkázala vládě, že je hodila přes palubu, a ptají se jí, proč se neuzavřela Praha v době, kdy na tom byla podobně.

Navíc platí nařízení, že v uzavřených okresech musí mít lidé respirátory nebo alespoň chirurgické roušky. Pro občany další nemalé výdaje navíc. Lidé se dozvěděli, co mají a nemají dělat. Nevědí ale, co bude uděláno pro ně. Berou to jako vzkaz: Kdybyste nekřičeli, jak jste na tom špatně, byl by klid. Poraďte si, hlavně nákazu nevynášejte z regionu.

Je naprosto jasné, že bylo potřeba přijmout nějaká opatření. Uzavření okresů ale mělo jít ruku v ruce s pomocí a vizí, jak se bude v daných okresech postupovat. Kromě zavření sem mělo mířit více vakcín, potřebných ventilátorů nebo více zdravotníků. Takto to totiž vypadá, že ´uzamčení´ občané nikoho nezajímají a mají se s tím poprat sami.

Jana Bežáková, šéfredaktorka Chebského deníku