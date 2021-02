Sanitky v čele s bájným Fénixem sice na chvíli nemocnici ulevily, znovuzrození se ale nekonalo.

Ministr zdravotnictví se přijel na vlastní oči přesvědčit, jestli jsou slova zdravotníků a místních politiků pravdivá. A poslal pomoc… kolonu sanitek doprovázenou policejními auty. Spousta Chebanů je přesvědčená, že šlo o pomoc ´na efekt´. Proč by jinak stály sanity s pacienty několik hodin před nemocnicí a čekalo se na to, až se naloží ostatní, a až potom se vydaly do pražských zařízení? Vžít se do pacienta, který je uzavřený v sanitě a například potřebuje na toaletu, je děsivé. Proč sanity nemohly vyrazit jednotlivě, je záhadou. Řidiči uhnou i jednomu majáku, nemusí jich být deset. Jenže jedné blikající sanity si málokdo všimne, zatímco konvoj… To už je něco.

Popřít nelze to, že doktoři a sestry prožili alespoň trochu klidnější víkend. V případě, že nepřijde koncepčnější řešení, jak Chebu pomoci, byl na dlouhou dobu poslední.