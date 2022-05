Faktorů, proč je na Chebsku nedostatek doktorů je mnoho. Ti současní jsou už například v důchodovém věku nebo chybějí úplně. Mladá generace většinou zůstává v univerzitních městech. Lékaře se nedaří nalákat ani na velké benefity v podobě pohádkových nástupních platů, příspěvků na ordinace, nebo městských bytů.

Nedostatek stomatologů trápí Chebsko, lidé jezdí k zubaři i přes půl republiky

Pacienti jsou mnohdy nervózní, a tak se snaží přenést vinu na vedení měst. To se ale opakovaně brání s tím, že shánět nové lékaře není v jejich kompetenci. I přes to všechno se ale například Chebu z vlastní iniciativy podařilo některé lékaře dosadit, ale pacienti se do jedné z nich nijak zvlášť nehrnou.

I přesto se však města snaží. Nové ordinace tak mají vzniknout v Chebu i Františkových Lázních. Vidina na zlepšení situace tedy je. A tak by bylo na místě více pokory a trpělivosti, protože neustálými nářky si nikdo rozhodně nepomůže.

Kateřina Butaki, šéfredaktorka Chebského deníku