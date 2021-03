Bez školy, bez kamarádů, bez kroužků a sportu. Tak s malou pauzou žijí dnešní děti. Ztrácí sociální kontakt, tloustnou a ´učí´ se žít život samotářů.

Jana Bežáková | Foto: Archiv Jany Bežákové

Čtrnáctiletý Honza z Chebska byl nadějný fotbalista, který kopal do míče od svých šesti let. On a jemu podobní přišel o rok života.