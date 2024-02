U neobvyklého případu pomáhali hasiči v Rotavě. Kůň ležel ve svahu a sám ani s pomocí majitelky se nedokázal postavit na nohy. Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů, majitelka koně jim moc děkuje za pomoc.

Koně postavili hasiči na nohy pomocí vyprošťovacího vozu | Foto: Foto: HZS KK

Kůň ležel v místě, kde hrozilo, že se sesune dál ze svahu. „Přivolaní hasiči společně s kolegy drážními hasiči použili vyprošťovací automobil a koně se podařilo postavit. Následně jej zkontroloval veterinář a dle jeho vyjádření by měl být kůň v pořádku,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Jak uvedla majitelka koně, je mu 25 let, je nemocný, má problémy s dýcháním, je dušný. Jana Šofrová ho má od jeho čtyř let. „Již před patnácti lety mu veterinářka nedávala moc šancí, ale je tady, a to považuju skoro za zázrak. Nemůže být zavřený ve stáji, místo přístřešku stál raději pod stromem. Voda z kohoutku mu nechutná z potoka ano. Dostává již řadu let přikrm v podobě müsli pro staré koně a bylinkové müsli, a má minerální granule,“ sdělila majitelka s tím, že hasičům moc děkuje. „Byli jste skvělí,“