Nejenže se novým obchvatem obyvatelům uleví, ale díky zprovoznění se Chebsko zbavilo takzvané křižovatky smrti, což byl úsek u Drmoulu. O tom, že šlo o velmi očekávanou událost, svědčí také fakt, že na místo přišlo mnoho občanů obou obcí, aby zpovzdálí sledovali, nač tak dlouho čekali. Mezi nimi byl bývalý starosta Drmoulu Zdeněk Lazur, který po obchvatu volal od začátku, kdy začal v čele obce působit.

„Na to sedí krásné pořekadlo, pozdě, ale přece,“ řekl Zdeněk Lazur. „Sledoval jsem, jak stavba pokračuje. Osobně jsem organizoval blokádu obce. Myslel, že to má smysl. Tenkrát ale nebyly peníze ani politická vůle. Jsme moc rádi, že jsme se toho dočkali,“ uvedl. Někteří lidé už ani v obchvat nedoufali. „Tomu, že se obchvatu dočkáme, jsem uvěřil až poté, co jsem viděl stavební stroje,“ řekl obyvatel Drmoulu. „Jsem rád, že jsem se otevření přeložky dožil,“ dodal. Podle současného starosty Drmoulu Josefa Švajgla začne nová etapa pro obě obce. „Nastane zkvalitnění bydlení a klid,“ řekl starosta. A na to se těší i v Trstěnicích. „Naši občané to ocení. Praskají jim zdi u domů, cesty, probořují se kanály. Dvanáct tisíc aut denně bylo opravdu strašně moc,“ uvedla starostka Helena Repiková.

Otevření pětikilometrového úseku se zúčastnil i premiér Andrej Babiš. „Podle starostky Trstěnic se čeká na obchvat třicet let, měli bychom zrychlovat,“ uvedl. Spolu s ním do Karlovarského kraje přijel také ministr dopravy Karel Havlíček. „Stavbě není co vytknout, tedy až na to, že se na to čekalo tak dlouho.“ Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis nazval obchvat vymodleným úsekem.