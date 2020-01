Lidé volají a objednávají si kontejnery na plast i papír téměř každý den. Chebská technické služby budou kontejnery rozvážet až do konce roku.

„Rozvoz kontejnerů je rozdělen celkem do čtyř etap. Zájem o popelnicová stání je velký. A je vidět, že lidé opravdu třídit chtějí,“ konstatoval Michal Polák, vedoucí střediska Svozu odpadů v Chebu.

Podrobný harmonogram zavádění změn se seznamy konkrétních ulic a lokalit je na webových stránkách tridimevchebu.cz.

„Zbytkový odpad z černých popelnic se bude od rodinných domů svážet pouze jednou za 14 dnů. Zároveň si k nynějším černým popelnicím a hnědým popelnicím na bioodpad mohou lidé objednat další nádoby na tříděný odpad, žluté na plasty a modré na papír. Pro skleněné odpady zůstanou zelené kontejnery,“ poznamenala tisková mluvčí města Chebu Simona Liptáková.

Pracovníci Chebských technických služeb v rámci první etapy rozvezli už téměř 500 kontejnerů. Celkem jich k rodinným domům mají dopravit zhruba 2500.

Zlepšit třídění je jedinou cestou, jak do budoucna snížit tlak na růst poplatku za svoz odpadů. Platby za ukládání zbytkového odpadu na skládkách se totiž neustále zvyšují a v roce 2024, respektive 2030 začne platit úplný zákaz skládkování.

„Lidé se třídit odpad opravdu snaží, ale i tak se občas stane, že najdeme v papíru část směsného odpadu. Ale to se stává opravdu už jen výjimečně. Třídění je v Chebu stále lepší a budeme rádi, když se do třídění odpadu zapojí co nejvíce lidí,“ konstatoval vedoucí střediska Svozu odpadů v Chebu.

Během letošního roku se v kontejnerových stáních na chebských sídlištích objeví nově také popelnice na využité tuky a oleje, které je možné v současnosti vyhodit pouze ve sběrných dvorech.