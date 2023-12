Sedí ve vazbě. Jak uvedla policie, na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

Zločinec kopl ženu do hlavy a chtěl ji okrást. Naprostý hyenismus, komentuje policie | Foto: PČR

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby. Jde o zločince, který minulý týden v Chebu na chodníku neváhal kopnout do hlavy 69letou ženu, kterou pak chtěl okrást.

Jako o naprostém hyenismu tehdy policie psala na síti X o události napadení v Chebu, kde 26letý muž kopl 69letou ženu do hlavy a pokusil se ji okrást. „To se mu nepodařilo, přesto žena skončila v péči lékařů. Kriminalisté muže ihned po útoku zadrželi a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvláště závažného zločinu loupeže,“ uvedla minulý týden k věci policie.