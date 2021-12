Kostel svatého Wolfganga v Ostrohu získala obec Poustka zdarma od Plzeňské diecéze v dezolátním stavu a vzala si ho pod svá křídla. Velké opravy započaly už v roce 2006. „Nyní jsme ve fázi přibližně tři čtvrtě oprav tohoto kostela. Na rekonstrukce získáváme finance díky Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Každoročně je do kostela investováno okolo milionu korun. Je na něm kompletně zrekonstruovaná střecha včetně krytiny. Venkovní fasáda je také kompletně udělaná, krovy a vnitřní vybavení rovněž prokoukly. Máme už udělané i odvodnění kostela nebo přeloženou podlahu. Letos se zahájila oprava omítek vnitřku kostela, respektive hlavní lodi. Příští rok bychom měli pokračovat v opravě kůru a následovat bude presbytář, protože ten je nejvíc zatížený prací. Nacházejí se tam vzácné náhrobní kameny všech majitelů Hradu Seeberg. Ti jsou tady všichni pohřbení,“ říká Jan Ryba, starosta Poustky, pod níž Ostroh spadá.

Podle starosty potrvají opravy ještě přibližně šest let. „To nejdůležitější je ale hotové. Základem je zdravá střecha. Potom si budeme hrát s interiérem, ten totiž využíváme jako kulturní dům a snažíme se tady dělat všechny akce, a to od svateb až po kulturu,“ sděluje.

Do oprav se zapojují jak občané Poustky, tak i široká veřejnost. „Lidé se zapojují docela dost, protože máme založené Sdružení na záchranu Kostela svatého Wolfganga v Ostrohu a místní občané tady v létě drží služby, a to naprosto nezištně, například tu provádí turisty. Ročně sem přijde kolem pěti tisíc turistů. Také tu máme i veřejnou sbírku na záchranu kostela, kde jsme za posledních osm let vybrali necelých půl milionu korun. Většinou jsou to místní podnikatelé, kteří nám zaplatili zasklení a vitráže oken. Není to žádná levná záležitost. Klasicky by to stálo dvě stě tisíc, ale protože máme známé rytce, tak ti nám zase dělají sponzorské ceny pro dárce, kteří chtějí pomoct. Ti, co nechali opravit jedno z oken, pod ním budou mít jako poděkování své jméno a postava na obraze okna je, dá se říci, taková podobizna dárce,“ vysvětluje.

„Lidé, co přispějí, se sem každoročně vracejí a koukají, co jsme za jejich peníze udělali a vždy je potěší, když vidí změnu. Jsem moc rád za každou duši spřízněnou s kostelem, místní občany, podnikatele, ale i turisty, kteří nám pomáhají. Obci opravdu pomůže každá koruna, která sem přijde. Kostel je dominanta obce a byla by škoda, kdyby spadnul. Opravy přišly bez legrace za minutu dvanáct, jinak by tu asi už nebyl,“ dodává starosta Ryba.