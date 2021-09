Kotec provozuje už čtyři služby, a to kontaktní centrum, terénní programy, centrum podpory rodiny a nově provozuje i ambulanci následné péče. Rozšířit službu mohla nezisková organizace i díky tomu, že se přestěhovala do nových prostor nedaleko obchodního domu Tesco. Roman Gláser je jedním z pracovníků kontaktního centra a přesun do nových prostor si pochvaluje.

V čem má přesun do nové budovy výhody?

V lednu 2020 jsme se přestěhovali do budovy, která nám velikostně vyhovuje. Dříve jsme měli kanceláře na různých místech a teď to máme pohromadě, což má velmi příznivý dopad na práci s klienty. Výhodu vidím například v tom, že se můžeme navzájem s kolegy zaskakovat. Jsme také víc k dispozici lidem, kteří řeší nějakou rodinnou záležitost, jako je třeba rozvod nebo péči o děti. Práce je opravdu víc svižnější, živější, víc toho zařídíme a je to pro nás všechny i pohodlnější.

Rozšiřovali jste službu ambulance následné péče. Co si pod tím máme představit?

Ambulance následné péče je určená pro lidi, kteří se buď vracejí z léčebny nebo z výkonu trestu, kde abstinovali a chtějí v abstinenci nadále pokračovat. My jim v tom pomáháme. Této služby také mohou využít lidé, kteří jsou rozhodnutí se léčit ambulantně. To je vlastně cíl následné péče. Když se klienti chtějí vyléčit, tak je v návratu do běžného života podporujeme a vedeme.

Jaké je úspěšnost této služby?

Ambulanci následné péče máme oficiálně od ledna letošního roku, takže je to nějaký devátý měsíc a prošlo nám tu šestnáct klientů. My už jsme vlastně lehce překročili limit, se kterým jsme původně počítali. Za devět měsíců se nám to těžko hodnotí, ale jsou tu lidi, kteří mají slabou recidivu. My si s nimi povídáme, řešíme to a přicházíme na další strategie, jak se drogám vyhnout. Když to ale vezmu suma sumárum, tak víc jak 50 procent klientů se udržuje v abstinenci. Z toho samozřejmě máme velkou radost.

Jak spolupracují rodiny drogově závislých?

V následné péči samozřejmě rodiny spolupracují. Kolikrát spolu přijdou například partneři na úvodní schůzku, aby věděli, jak tento proces bude probíhat. Přicházejí i rodiče, ale ti se nejvíce obracejí na samotné K – Centrum, protože mnohdy přicházejí na to, že jejich syn nebo dcera bere drogy a oni vlastně nevědí, co s tím přesně mají dělat nebo jak postupovat. Následná péče je o tom, že klienti už vědí, že ta služba existuje. Pokud jsou totiž někde na léčení, tak o nás v odvykacích zařízeních dávají informace.

Jak vnímáte službu drogově závislým?

Ta práce není jednoduchá. Snažíme se snižovat rizika při užívání grog. Procházíme odbornou supervizí, máme povinné vzdělávání. Jsem v tomto dost při zemi. Vím, že nemůžeme spasit každého, kdo se unáhlil k drogám, ale vnímám to tak, že naše práce smysl má. I když je to někdy velmi složité, tak je celý systém dobře vymyšlený. Musíte mít ale pozitivní vztah k lidem, jinak to opravdu nejde. Dále je potřeba mít určitou toleranci k tomu, že lidé žijí různé životy, a že ten váš život není jediný správný. Je dobré si neustále uvědomovat originalitu každého člověka a ke každému tak i přistupujeme. Nikoho nezatracujeme ani neodsuzujeme. I tito lidé jsou součást společnosti. U nás v centru si nehrajeme na „my a oni“, jak se často bohužel v politice děje. Je to zkrátka společenský problém, a tak k tomu přistupujeme.

Jak vás vnímají samotní klienti? Považují vás za blízké, nacházejí v Káčku útočiště?

Klienti si u nás především odpočinou. Mohou si tu pobýt jednu hodinu denně. Mohou si u nás dát kávu, případně polévku, nebo jídlo z potravinové banky. Další možností je vyprat si své osobní prádlo, nebo se také vysprchovat. Mohou si ale také i uvařit nějaké jídlo na plotně, pokud si ho donesou. Je pro ně rozhodně přínosné, že tu navazují kontakt i s jinými lidmi, předávají si zkušenosti. Vzhledem k tomu, že se k nám vracejí, tak to považujeme za dobré znamení.

Kolik klientů máte jak v kontaktním centru, terénních programech, v centru podpory rodiny a následné péči?

V K – Centru v současné době evidujeme přibližně sto dvacet klientů od ledna, tady ale musíme započítat i rodinné příslušníky, kteří jsou součástí programu, nejedná se tedy jen o drogově závislé. V terénu bývá ročně okolo dvou set lidí a v následné péči ještě nevíme, ale jak jsem zmiňoval za devět měsíců služby jsme tu měli šestnáct klientů. Centrum podpory rodiny eviduje okolo třiceti rodin. Naše služby jsou určené pro celé Chebsko, ovšem pokud k nám zavítá někdo, kdo chce změnit celý svůj život a přeje si začít na novém místě, tak u nás pomoc a útočiště určitě v rámci našich služeb najde.