Na přírodním koupališti Michal bylo trefou do černého zřízení kempu. Stal se velmi oblíbený a provozovatel se rozhodl kemp rozšířit. Přibyla nová místa včetně přípojek. Již tradičním lákadlem je nejdelší venkovní tobogán v Čechách. Řadu dětí, ale i dospělých láka také dlouhá trojskluzavka. Obě tyto atrakce jsou včetně písčité pláže dominantou celého areálu. Základní celodenní vstupné pro letošní sezonu podražilo o 20 korun na rovnou stokorunu. Celosezónní permanentka stojí 990 korun, pokud chce zákazník i parkovné tak zaplatí 1190korun. V ceníku je i řada zvýhodnění pro děti, rodiny, seniory a držitele ZTP průkazů. Otevírací doba je od 9.30 do 19.30 hodin. Nechybí sociální zařízení ani občerstvení. Pro aktivní jedince funguje řada sportovišť. Sportovní náčiní rádi za poplatek zapůjčí. A to není vše. Michal je známý svou kulturní aktivitou. Oblíbeným se stalo letní kino na pláži i řada koncertů. K jezeru totiž míří čím dál častěji také fanoušci různých hudebních skupin a festivaloví hosté. Nejinak tomu bude i letos.

„Podařilo se nám domluvit čtyři velké hudební akce. Na zahájení celé sezóny koupaliště a kempu, které už proběhlo jsme pozvali hvězdy české hudební scény, kapelu MIG21, Support Lesbiens a další kapely, v červenci přitvrdíme na koncertu skupiny Trautenberk a dalších rockových formací, ve stylu „oldies“ pak budou Kroky Michala Davida a srpen bude patřit hitům kapely Mirai,“ říká Luboš Klíma, obchodní a marketingový ředitel společnosti Sokolovská uhelná a skupiny SUAS GROUP.

Rovných sto korun, oproti loňským 80, zaplatí i návštěvníci městské plovárny. Ani tam nechybí řada slev pro rodiny, děti, seniory i držitele ZTP. Zvýhodněný vstup zde připravili i pro skupiny. Deset osob uhradí 800, každá další 50 korun. Před pár lety prošlo koupaliště zásadní rekonstrukcí za desítky milionů korun a zcela změnilo svůj vzhled. Jak jedno z mála v republice napouští nerezové vany pitnou vodou. A je to znát. Křišťálově průzračnou vodu nelze přehlédnout. I tam jsou samozřejmostí sociální zařízení a občerstvení. Nechybí brouzdaliště pro nejmenší děti, skluzavka a ostrůvek uprostřed bazénu. Ten by však chtělo město do budoucna nechat odstranit. V nabídce nechybějí lehátka ani beach volejbalové kurty. Parkování je zdarma, ale letos musejí počítat řidiči s razantním omezením. Celé léto se totiž rekonstruuje přilehlá Slovenská ulice.

Velmi oblíbenou plovárnou je i koupaliště Dřenice na Jesenické přehradě u Chebu. Základní vstupné pro dospělého je 60 korun. Zvýhodněné vstupné platí pro rodiny, seniory i držitele ZTP průkazu. Od 17 hodin je základní vstupné snížené na 30 korun. Děti do tří let nebo výšky 100 centimetrů, mají vstup zdarma. Celoroční permanentka vyjde dospělého na 1000 korun, děti od tří do 15 let na polovinu. Zvýhodněnou cenu zaplatí i návštěvníci, kteří si koupí 10 či 20 vstupů.