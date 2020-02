„O čerpání zbylých peněz se rozhodne až na dubnovém zastupitelstvu. Nyní odbory předkládají požadavky, které posoudí krajská rada,“ uvedl krajský náměstek Martin Hurajčík (ANO). Opravy silnic ale potřebují časový náskok, proto o sto milionech jednali krajští zastupitelé přednostně. „Krajská správa tak nyní může zahájit soutěže na opravy těchto silnic a s pracemi začít s předstihem. S projekty se zdržovat nemusí. Ty máme připravené za celkem 300 milionů korun,“ vysvětlil Hurajčík.

Mezi plánovanými opravami je například Chebská ulice v Mariánských Lázních, peníze půjdou i do komunikací v Lokti nebo do silnice K. H. Borovského v Sokolově. „Tady spolupracujeme se Sokolovem, který na této komunikaci vybuduje inženýrské sítě,“ doplnil Hurajčík, který doufá, že tento krajský příspěvek na opravy silnic první a druhé třídy v kraji nebude poslední a nejde o konečnou částku. Na dotaz, zda krajská správa a údržba silnic ušetřila v letošní mírné zimě peníze na údržbu, odpověděl, že úspora je v jednotkách milionů, ale také zdůraznil, že zima ještě neskončila. „Silnice se udržují pravidelně, auta jezdí a solí komunikace se zvednutou radlicí. Co se ušetří, to využijeme na letní údržbu,“ doplnil náměstek.