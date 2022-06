Podle přednosty Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň Jindřicha Fínka však odborníci neví, proč je výskyt rakoviny v regionu tak vysoký. „Obecně se jedná o nádory, které něco vylučují. Je tedy vidět, že zde nějaká noxa (škodlivina, pozn. red.) byla, ale nevíme kdy. Avšak je vidět, že jsme něco požívali, orgány to následně vylučovaly, a proto je tady více nádorů,“ vysvětlil přednosta. Podle něj ubývá ve velké míře nádorů žaludku. „Za to mohou praktičtí lékaři, kteří dají pacientům antibiotikum, ať je jim cokoliv. Na zdraví jim to sice nepomůže, ale vyvraždí to bakterie v žaludku a lidem pak nádor žaludku nehrozí,“ řekl Fínek. Dodal, že rovněž ubývá nádorů vaječníků, a to díky užívání antikoncepce.