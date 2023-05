Málo odborníků, málo kvalifikovaných pedagogů. To je jeden z největších problémů, s nimiž se už roky potýká Karlovarský kraj. Právě oblast školství v Karlovarském kraji pokulhává za jinými regiony. Podobně jako zdravotnictví se i obor pedagogiky nejmenšího kraje setkává navíc se silnou konkurencí západního souseda, a to Německa. Právě tam, stejně jako mnoho lékařů, míří i řada kvalifikovaných učitelů. Aby se situace ve školství v regionu změnila, přišli zřizovatelé s takzvanými motivačními prostředky. Jde především o Krajský úřad Karlovarského kraje, který nabízí finanční příspěvky, a to na získání odborné kvalifikace, respektive takzvaného pedagogického minima, které by měl mít každý učitel. Právě v tom má region značné mezery.

Typickým příkladem je Střední průmyslová škola Ostrov. Ta má dostatek vysokoškolských pracovníků, odborníků ve svém oboru, nejsou to ale studovaní pedagogové. "U nás na škole vyučuje muž, který má vysokoškolský diplom, ale neměl pedagogické minimum. Využili jsme proto vloni možnosti získání finančního příspěvku od zřizovatele, tedy Karlovarského kraje, a tento učitel získal dvě stě tisíc korun, aby si pedagogické minimum mohl doplnit. Nyní je to odborník na elektrotechniku, mistr tohoto oboru," říká ředitel Střední průmyslové školy Ostrov Pavel Žemlička a pokračuje: "Odborných učitelů na odborné předměty je v regionu opravdu málo. Už se nám rýsují další adepti, kteří by tento motivační příspěvek od kraje mohli získat."

Pro karlovarské základní školy je motivační příspěvek pro pedagogy novinkou a jak se shodují, ještě s tím neměli žádné zkušenosti. Vzhledem k tomu, že jim příspěvek nikdo nenabízí, mohou se dostat do situace, kdy jim krajské školy budou konkurovat. "Abych řekl pravdu, ještě jsem to nezaznamenal. Pokud někdo z učitelů dělá svou profesi jen kvůli penězům, tak ať si odejde za lepším. Osobně si myslím, že naše profese díky opakovanému navyšování platů už není tak podhodnocená, jako kdysi. Z pozice ředitele nejsem sice zcela objektivní, ale když vidím výplatní pásky, kde se objevují různé bonusy, třídnické hodiny, přesčasy, tak už jde o docela slušné peníze. Učitelé ze základních škol mají velký prostor si přivydělat nejen v rámci svého působení na školách, ale mohou i doučovat," poznamenává ředitel Základní školy Krušnohorská v Karlových Varech Josef Šrámek.

Podobný názor má i ředitelka Základní školy Truhlářská v Karlových Varech Jana Krausová. "Zkušenost s motivačními příspěvky pro učitele zatím nemám. Je chvályhodné, že je může pedagog získat. Pokud je ale vyplácí krajský úřad a město jako zřizovatel ne, dostáváme se do nerovnoměrné situace, a z toho vyplývá, že v tomto pohledu jsou základní školy poněkud diskriminované," připouští ředitelka Karasová. "Na druhou stranu se ale naše škola s nedostatkem kantorů a ani kvalifikovaných pedagogů naštěstí nepotýká. Většina z nich jsou vysokoškoláci s magisterským titulem a nebo jde o inženýry, kteří si doplnili pedagogické minimum," pokračuje ředitelka základní školy.

Připouští, že velký problém, a to nejen na jejich škole, je získat zkušeného informatika. Důvod je celkem prostý, informační technolog má totiž v soukromém sektoru mnohem lepší finanční ohodnocení. "Zde by žádný finanční příspěvek příliš nepomohl. V tomto případě zkrátka nedokážeme soukromému sektoru konkurovat. Podobné je to i ve vztahu k Německu, kam odchází řada kvalifikovaných učitelů, jdou zkrátka za lepším. Platy českých učitelů se zlepšily a v současné době jsou v pořádku, nevyplnily ale tu mezeru, která tu byla před tím. I když jsou nástupní platy pro učitele v Německu podobné těm českým, tak po deseti letech je kantor učící za hranicemi vystřelen někam, kam se ten u nás jen tak nedostane. V Německu se totiž bere hodně v potaz dlouholetá praxe," uzavírá ředitelka Krausová.