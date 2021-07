Sbírkový účet má číslo 123-3116600247/0100.

„Víme, že řada lidí už přispěla do různých sbírek, ale pomoc je pro občany postižených obcí velmi důležitá. Věřím, že další zájemci využijí i možnost pomoci prostřednictvím krajské veřejné sbírky,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Přispět je možné buď přímo do pokladničky umístěné v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, postupně i na akcích organizovaných Karlovarským krajem. Dalším způsobem je také zaslání příspěvku na bankovní účet, jenž má číslo: 123-3116600247/0100.

„Jedním z prvních přispěvatelů do krajské veřejné sbírky je největší regionální zaměstnavatel, tedy energetická společnost SUAS GROUP, která tradičně pomáhá přímo v našem regionu, teď tedy i mimo něj. A my jsme rádi, že můžeme spojit síly, abychom pomohli tam, kde je to nejvíc třeba,“ sdělil krajský radní Patrik Pizinger. SUAS GROUP vloží do sbírky obnos ve výši 200 tisíc korun, a to konkrétně pro obec Stebno u Kryr v Ústeckém kraji. „Energetická SUAS GROUP je významnou společností Karlovarského kraje. Vedle našich podnikatelských aktivit trvale přispíváme k rozvoji kraje i regionu Sokolovsko. Jsme zodpovědná společnost a chceme být dobrým sousedem, proto finanční dar ve výši 200 tisíc korun na sanaci škod po ničivých bouřích považujeme za samozřejmost,“ doplnil Jaroslav Rokos, předseda dozorčí rady SUAS GROUP.

O výši shromážděných finančních prostředků ve sbírce bude Karlovarský kraj průběžně informovat stejně jako o využití peněz v Jihomoravském a Ústeckém kraji.