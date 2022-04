„Tento trh organizujeme především proto, že sem momentálně proudí ukrajinští uprchlíci. Našim cílem je tyto lidi co nejdříve integrovat do české společnosti a chceme jim pomoci najít si práci. Tento veletrh ale není jen určený jen pro Ukrajince. Zveme samozřejmě i české občany, kteří shání zaměstnání,“ sděluje ředitelka Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Lenka Mansfeldová.

Veletrhy pracovních příležitostí jsou opět na třech místech. „Minulý týden jsme měli veletrh v Karlových Varech, kde byl také poměrně velký zájem jak občanů z Ukrajiny, tak i z Česka a příští týden tuto sérii končíme v Sokolově,“ pokračuje.

Svou situaci popisuje i Valentýna Volobuieva, která svého času pracovala i na jedné pražské vysoké škole. Podle svých slov ale bude nyní vděčná za jakoukoli práci, protože se kvůli válce nemůže vrátit do své rodné země. „Letos v únoru jsem nastoupila v Chebu do firmy DHL, ale krátce na to nás zase propustili. Vysvětlila jsem si to tím, že to byla reakce i na válečnou situaci. V tuto chvíli se zpět na Ukrajinu bohužel vrátit nemohu, tak jsem vděčná za šanci a příležitost se tady v České republice uplatnit. Jsem tu s dcerou, která práci už našla. Já hledám dva týdny a zatím jsem neměla štěstí,“ uvádí.

V Chebu za celý den prošlo veletrhem okolo 150 lidí. „I v Chebu evidujeme velký zájem. Největší nával byl v ranních hodinách. Jsou tady výrobní firmy, které shání především pracovníky do výroby, měly by to být vhodné pozice i pro ženy. Zaměstnání například nabízí i Nemocnice Sokolov, jde o lékařské a zdravotnické profese. K pracovní příležitosti vybízí i Autobusy Karlovy Vary, které hledají do svých řad řidiče. Na veletrhu pracovních příležitosti v Chebu jsme měli 15 firem, které práci nabízejí,“ uzavírá Mansfeldová.