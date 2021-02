Do Německa mohou od neděle z českých pendlerů dojíždět jen zdravotníci, Sasko okruh pendlerů mírně rozšířilo. Všichni včetně řidičů kamionů, tedy tranzitní dopravy, musí mít negativní test na COVID-19. Z toho důvodu Karlovarský kraj ve spolupráci s krajskými hasiči nechal opět zřídit mobilní testovací místo, které bude zprovozněno během rána v neděli.

„V součinnosti se záchranným útvarem Jihlavských hasičů opět vytvoříme mobilní stanoviště u Pomezí nad Ohří, zhruba ve stejném místě, kde bylo vybudováno v minulých týdnech. Provádět by se tam mělo antigenní testování přeshraničních pracovníků, kteří mají povolený vstup do Německa a řidičů kamionů. Počítáme s tím, že jde o řidiče kamionové dopravy jen z území Česka, protože ostatní by měli mít negativní test už při vstupu do ČR. Dopravu rozdělí policie značením na dva proudy, otestovaní přijíždějící budou směřovat na hranice, neotestovaní k mobilnímu stanovišti,“ uvedl náměstek ředitele hasičů Karlovarského kraje Oldřich Volf.

Pro firmy v uzavřených okresech Cheb a Sokolov, které mají do 50 zaměstnanců, vytvoří hasiči zatím tři mobilní týmy, které budou provádět antigenní testování přímo ve firmách. Další tři stacionární odběrová místa vytvoří armáda, a to mimo jiné v Sokolově a v Chebu. „Mobilní týmy i stacionární místa budou fungovat pod hlavičkou Karlovarské krajské nemocnice. Propojí se jejich IT systémy, nemocnice poskytne testy v množství, kterým momentálně disponuje,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek.

Cesta, která řidiče dovede k mobilnímu testovacímu místu v Pomezí nad Ohří, bude označena tabulí. Od Karlových Varů je třeba opět v místě odbočit k čerpací stanici MOL ve směru Truckpark až k odstavnému parkovišti. Kromě toho posílí testovací kapacitu v Karlovarském kraji nově otevírané odběrové místo v Chodově, na poliklinice v Tovární ulici. „Odběrové místo Evy Bělohlávkové bude otevřeno v neděli 14. února. Jakmile laboratoř nabídla volná místa na testování, obratem je zájemci obsadili. Jednáme s ní proto, aby v této situaci, do které jsme se rozhodnutím Německa o uzavření hranic dostali, rozšířila pracovní dobu,“ uvedl krajský radní a starosta Chodova Patrik Pizinger.