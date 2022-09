„Lidé většinou znají levanduli z Provence, která se proslavila kosmetikou a esenciálními oleji. Většinu levandule ve Francii je možné najít jen jako konvenční nebo-li chemicky ošetřovanou a strojově sklízenou, tedy vhodnou právě pouze ke kosmetice či parfémářství. U nás ale v Levandulovém údolí vyrábíme produkty zdravé výživy v BIO kvalitě,“ sděluje jedna ze zakladatelek Levandulového údolí, Helena Neumannová, která společně se svým týmem začala psát příběh Levandule Chodouňské v roce 2014. „Měli jsme za sebou úžasné farmářské slavnosti, které jsme přinesli do této země s mou kolegyní Milenou Krčálovou a mojí rodinou. Tímto jsme navázali na tradiční bylinkářství. Obě dvě máme totiž vzdělání z oblasti medicíny. Máme spoustu kolegů mezi naturopaty, lékaři, sestrami a léčiteli a já jsem s levandulí mohla do České země přinést i jiný úhel pohledu. To především z toho důvodu, že jsem měla tu čest sledovat práci šamanů, a to v Jižní Americe, a později i v Africe,“ uvádí s tím, že české bylinkářství bylo vždy jedno z nejúspěšnějších na světě. „Naše naturopatie totiž leží na dvou základních pilířích. Pracuje s bylinami a minerály stejně jako jako fenomén českého lázeňství,“ vysvětluje Neumannová.

V roce 2014 v Chodouni vysadili 50 tisíc levandulí. „Tehdy měly tři centimetry. Musím se přiznat, že jsme vůbec netušili, co dokážeme v příštích deseti letech. Příznivé podmínky pro levanduli, které tady máme, umožnily levanduli opravdu zázračné účinky. Levandule Chodouňská obsahuje mimo antioxidantů, přírodních antibiotik, antiseptik, antidepresiv, jako jediná na světě i bioflavonoidy, které dokáží vyléčit mnoho autoimunitních onemocnění, ale i chronických problémů, a to většinou konvenční medicína neumí. Nebo umějí jen pomocí. Když to řeknu laicky, chemické látky, jak je známo, mají mnoho negativních účinků,“ pokračuje.

Levandulový tým začal psát příběh nejprve s nápoji. „Poté jsme přistoupili i k biočajům, se kterými máme vynikající účinky. Dnes už ale vyrábíme i zdravé pochutiny a ingredience na vaření. Dále máme i hydrolát a bioesenciální olej, se kterým pracují i špičkový balneologové a hotely, wellness resorty, a podobně,“ říká Helena Neumannová. Dodává, že Levandule Chodouňská má skvělé výsledky i s nervovými problémy. „Jak víme, tak centrální nervová soustava řídí celé naše tělo, mysl, i duši. Právě ale na duši západní medicína zapomíná. Vždy se soustředí na jádro problému, ale už neřeší neuroreceptory, které ovládají chod lidského těla a právě propojení s myslí a duší. Právě proto se některé choroby vrací, nebo se na ně nabalují nové,“ informuje s tím že se jim podařilo navázat i spolupráci s Léčebnými Lázněmi Jáchymov.

„Navázali jsme spolupráci s levandulovým údolím a obohacujeme nabídku wellness procedůry a pobyty o produkty z Levandule Chodouňské, která působí blahodárně na celý organismus. Je bohatá na přírodní antioxidanty a antibiotika. Pomůže se zdravotními problémy, únavou, nedostatkem energie, smutkem, depresemi, bolestmi hlavy, nespavostí nebo pálením žáhy a bolestmi břicha. Ve světě přírodních esencí je levandule symbolem pro klid a naprostého uvolnění. Tyto účinky lidé ocení především v době stresu a zvýšené nervozity. Vždyť již staří Římané tohle dobře věděli a velice rádi si levandulové koupele a hýčkání dopřávali. Pokud se chcete se také cítit božsky, máme pro své klienty nový pobytový balíček nazvaný Harmonie mysli, těla a duše v hotelu Astoria, díky kterému ochutnají levandulové nápoje a vyzkouší procedury s BIO Levandulí Chodouňskou. Balíček nabízí částečnou i celkovou aroma masáž, celotělovou relaxační koupel a speciální rituál pro harmonii těla, mysli a duše. V rámci pobytového balíčku Harmonie těla, mysli a duše v hotelu Astoria pro klienty přichystaný na pokoji BIO Vitafruit ledový čaj na uvítanou a také devítidenní kúru s BIO levandulovou harmonizovanou vodou, ve které můžou hosté pokračovat i po návratu domů. Některé z nápojů si mohou lidé vychutnat také v restauraci U Vodopádu. Restaurace nabízí široký výběr pokrmů české i mezinárodní kuchyně, připravované nejen v chuťové harmonii, ale i k vizuálnímu potěšení hostů, na hosty čekají čaje, ať horké nebo v letním období ledové, levandulová harmonizovaná voda nebo třeba levandulové Prossecco. V rámci art terapie si mohou vyrobit levandulový klobouk na cesty, ozdobit si dřevěnou lucernu nebo vyrobit vlastní levandulový cukr nebo koupelovou sůl. Terapie je vhodná jak pro děti, tak dospělé. Prožitek z návštěvy a vyzkoušení nového wellness balíčku je umocněn příjemným a romantickým prostředím lázní v srdci Krušných hor. Náš nový balíček lze věnovat i jako dárek blízkým. Vše najdete na www.LazneJachymov.cz," sděluje za Léčebné Lázně Jáchymov Alena Šmerdová.

Bio certifikovaná Levandule Chodouňská má podle Neumannové extrémně vysoké výsledky v léčbě. „Dokáže pomoci lidem, kteří trpí autoimunitními chorobami, chronickými záněty. Jsme na to velmi pyšní, protože to vše spolu dokážeme s produkty, které jsou naprosto s čisté přírody. Neobsahují žádné chemikálie, tudíž našim uživatelům nepřináší žádné vedlejší účinky, ani závislosti. Doba je velmi uspěchaná a my jsme rádi, že holistickou cestou neboli cestou funkční celostní medicíny dokážeme lidem pomoci dlouhodobě, a to jak dětem, tak i dospělým. Těšíme se na ně jak v Levandulovém údolí, tak i u našich úžasných partnerů, jako jsou špičkové lázeňské domy, jako hotely, wellness hotely a resorty. V západních Čechách spolupracujeme mimo jiné i s Léčebnými Lázněmi Jáchymov, kde jsem měla 7. září besedu s lidmi, takže i na tomto místě můžete zakusit zázrak, kterému říkáme Levandule Chodouňská," usmívá se Neumannová.

Celý tým z levandulového údolí je rád, že český věhlas bylinkářství dostává do světa. "Buďme společně šťastní a hrdí, že dokážeme čistou přírodou, cestou udržitelnosti, bez zatížení člověka i planety chemií pomáhat a zlepšovat život nás všech. Že jsme unikátním držitelem Levandule lékařské v takovém množství a s BIO certifikací,“ uzavírá Neumannová.