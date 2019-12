Snaží se ušetřit, jak se dá, například na vánočním stromečku. A tak se místo do míst, kde se vánoční stromy prodávají, chystají do lesa. Ušetření pár stovek se ale nemusí vyplatit. Lesníci už tradičně přistoupili k několika ´bezpečnostním´ opatřením. Nejen proto v posledních letech počet krádeží stromků klesá. Snižuje je paradoxně i módní trend a vysoké nároky na kvalitu. Jako vánoční stromky totiž „letí“ kavkazské jedle, které v českých lesích nerostou. „Smrk na Vánoce nemíváme. V posledních letech jsem si oblíbila kavkazskou jedli, takže i kdybych krást chtěla, mám smůlu,“ řekla Alena Blažková z Chebu.

Ti, kteří by přece jen zatoužili po smrku z lesa, by si to měli rozmyslet. „Od konce listopadu tradičně posilujeme lesní hlídkové služby,“ uvedla Eva Jouklová, mluvčí Lesů České republiky. Pokud hlídka pachatele odhalí, může dotyčný odejít až o patnáct tisíc korun lehčí.

Účinnější než hlídky jsou ale preventivní opatření, kterých mají Lesy České republiky více než dost. Ořezávají se například boční větve. Stromečkům to neublíží, ale lidé už netouží po tom, aby jim tento ne příliš hezký stromeček zdobil domov. Ukradený vánoční stromeček může v některých případech celý domov také důkladně ´provonět´. „Každoročně na ně používáme chemický postřik,“ řekla mluvčí. V lese zloděj nic necítí, v pokojové teplotě ale začne látka silně zapáchat a stromek nezbývá než vyhodit.

A stejně jako krádež stromečku se nemusí vyplatit ani krádež jmelí, které roste jako poloparazit na větvích v korunách dospělých stromů.

„Podle Lesního zákona je sběr jmelí v lese zakázán. Vlastník lesa může z tohoto zákazu udělit výjimku,“ uvedla mluvčí. Podmínkou souhlasu je bezeškodné lezení na strom s příslušnými osvědčeními. Lesní stráž může trhače jmelí pokutovat na místě až dvěma tisíci korunami, ve správním řízení pak částkou až pět tisíc korun.