„Bývalá kronikářka, která se ji snažila vést, se odstěhovala a kronika zůstala nedopsaná,“ řekla Dagmar Fišerová. K vedení kroniky se v Ovesných Kladrubech vrátili v roce 2014. „Dříve jsem dávala články do novin v Mariánských Lázních, kde jsem informovala o akcích, které se u nás děly.“ Kronika byla tehdy bezprizorní a vedení obce hledalo kronikářku.

„Zastupitelé v čele se starostkou Aurelií Skřivanovou se na mě obrátili a já jsem na sebe tu zodpovědnost vzala. Cítím, že události v obci by zaznamenané být měly, aby bylo možné za padesát let najít vše podstatné, co se v obci dělo.“ Převzít kroniku, ve které navíc chybělo několik let zápisu, nebylo nic jednoduchého. „Absolvovala jsem zajímavé semináře, kde jsem se učila, jakým způsobem kroniku psát, jak řešit přílohy a také jak udělat retrospektivní zápis. Ono všechno má své náležitosti, kronikář se musí neustále zdokonalovat a vzdělávat,“ uvedla Dagmar Fišerová.

Jednou z nejsložitějších věcí byl retrospektivní zápis za několik let. „Byl složitý, procházela jsem usnesení zastupitelstva, abych našla záchytné body,“ přiblížila úskalí kronikářka. Ta se snaží, pokud to jen trochu jde, být na všech obecních akcích a zaznamenat okamžiky života v obci. Pokud to možné není, dělá všechno pro to, aby si fotografie obstarala. Kronika Ovesných Kladrub je napsaná ručně. „Musím říct, že to ode mě byla odvaha. Nemám totiž moc hezký rukopis, ale v případě kroniky se snažím,“ zasmála se kronikářka. „Našla jsem si grafickou úpravu a jednotný styl. A i když se to příliš nedoporučuje, vkládám do knihy fotografie.“ Všechny se tam samozřejmě nevejdou, a tak jako součást kroniky nechybí příloha. První stránku zdobí ´logo´ Ovesných Kladrub, nádherná kresba od tatínka Dagmar Fišerové. „Je to samozřejmě kopie, ale podařilo se mi ji umístit na zažloutlý papír.“

Nejdéle podle jejích slov trvá dát dohromady všechny události tak, aby na něco nezapomněla. „Obracím se i na paní starostku, abych si byla jistá, že máme všechno. Poté zápis napíšu, nechám schválit zastupitelstvu a následně přepisuji. Právě na ten přepis musí člověk najít spoustu času. Nemůžete v půli věty odejít a vrátit se za nějakou dobu. Z kroniky je toto neucelené navazování vidět,“ dodala.