Kuk na svět, to je setkávání pro nastávající maminky, které pořádá porodnice Cheb. Rodiče tak poznají, co všechno by se měli dozvědět o době, kdy se miminko chystá na svět.

„Projekt Kuk na svět pro naše maminky děláme od té doby, co jsme v nové budově, to znamená třetím rokem," říká vrchní sestra Gynekologicko – porodnického oddělení Nemocnice Cheb Václava Šnaidlerová. „Povídáme si o porodu, také o tom, co si maminky představují a co my u nás na porodním sále nabízíme. Nastávající maminky i tatínkové si prohlédnou prostory porodnice, vidí naše porodní asistentky, oddělení šestinedělí i porodní sály. Vedeme diskuze a na všechny otázky týkající se porodu a nejen porodu poskytujeme odpovědi. Provádíme je i na novorozeneckém oddělené, kde otázky zodpovídá jak sestřička, tak i pan primář Čapek. Jsou to otázky o kojení, miminkách, bondingu, také jsou důležitá témata jako je péče o prsa, bradavky a podobně,“ dodala vrchní sestra.