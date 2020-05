To je princip iniciativy Cirku La Putyka Kulturu nezastavíš. Tento projekt zaujal i Markétu Monsportovou, která oslovila Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně. Díky nim se podařilo potěšit seniory v mariánskolázeňském domově či v Plané. „Živá kultura a hlavně kontakt s lidmi mi nesmírně chyběly,“ řekla Markéta Monsportová. „Začala jsem okamžitě přemýšlet, koho z místních umělců oslovit.“ Jasná volba byl podle jejích slov symfonický orchestr. „Ředitel Milan Muzikář je muž činu a během pár dní zorganizoval dechové trio,“ uvedla. První vystoupení u domova pro seniory v Mariánských Lázních bylo velmi emotivní.

„Milé reakce klientů i zaměstnanců byly tou nejlepší odměnou a jasnou zprávou, že v této iniciativě budeme pokračovat i nadále,“ zdůraznila. Další štace byla v Plané, kde se hrálo u nemocnice na Svaté Anně a dvou domovů pro seniory. I tam byli z hudebníků nadšeni. „Slíbila jsem, že jakmile to bude možné, zorganizujeme zájezd na koncert do Společenského domu Casino, nebo alespoň na kolonádu.“ Iniciativa bude pokračovat i v jiných městech na Chebsku. „Rádi bychom s triem zajeli do Chebu, Františkových Lázní a do Aše,“ dodala Markéta Monsportová.