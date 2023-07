Krade se všude a mizí leccos, třeba podprsenky a kalhotky z balkonů, žvýkačky nebo rum z obchodů a třeba i auta. Na západě Čech si ale zloději klidně troufli na krádež ocelového železničního mostu u Horního Slavkova a zmizel i bagr, co pracoval u rozhledny Havran. Někteří zloději jsou navíc takoví koumáci, že na místě činu policistům nechají své osobní doklady. Podívejte se a zavzpomínejte s Deníkem na kuriozní případy krádeží.

Ze železniční tratě z Horního Slavkova do Lokte. Místo, odkud zmizel ocelový most. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Snad nejkurioznější, ale jistě nejtěžší, co se váhy lupu týká, byla zlodějna ocelového železničního mostu. Na stránky snad všech světových deníků se dostala událost, která se odehrála před více než deseti lety na západě Čech. Stalo se totiž něco zcela nevídaného, zlodějům se u Horního Slavkova podařilo obelstít policii a ukrást celý desetitunový železniční most. O události tehdy psaly deníky Time nebo The Telegraph.

Zajímavostí je, že téměř všechny světové deníky tehdy před deseti lety ke zprávě o krádeži mostu přidaly ilustrační fotografie Karlova mostu v Praze nebo mostů pro pěší či přes veliké řeky. Španělský zpravodajský server TeInteresa.es byl zřejmě jeden z mála, který uvedl správnou fotografii přímo mostu na železniční trati. V titulku napsal že gang zlodějů ukradl kompletní most v České republice slavnostně otevřený v roce 1901. List The Telegraph psal, že čeští zloději kovů rozebírají 10tunový most. „Zloději kovů v České republice rozebrali celý 10tunový most a více než 650 stop kolejí.“

Zloději oceláři vytahovali šrot z vagónů

Zdroj bezpracného zisku si před lety našlo několik lidí v areálu chebského nákladového nádraží. Z vagonů tehdy zloději vytahovali kusy šrotu, které pak zpeněžili v místních sběrnách. „Stačí se projít po lávce pro pěší, která vede nad nádražím. Ani jim nevadí, že se na ně lidé dívají,“ poznamenal jeden z místních občanů, který si nepřál být jmenován.

„Před policisty vždycky včas utečou. Asi je někdo varuje. Pak chvíli počkají a zase se vrátí. Viděl jsem je, jak šrot naložili do auta a rychle zase odjeli. Bylo to někdy kolem poledne ve všední den,“ dodal.

Další ze zlodějů, kterým můžeme říkat oceláři, si na mušku v roce 2019 vzali v Karových Varech železné lžíce bagrů. „Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře zaevidovali dva případy krádeže nafty z bagrů a dva případy krádeže lžic pro stavební stroje,“ tehdy uvedla mluvčí policie Eva Valtová. Podle podnikatele, který si nepřál být jmenován, se lžíce musí krást na zakázku. „To je jasné, protože výkupny násady z bagrů nevezmou, mají to zakázané,“ vysvětlil. Sám má s krádeží lžíce zkušenosti. „Je tomu asi tři roky, co i mně ukradli násadu na bagr, a to přímo na stavbě. Dnes už jsem chytřejší a odmontované příslušenství zatěžuji bagrem,“ poradil podnikatel, podle něhož je jedno, z jaké značky bagru je lžíce ukradena.

Zloděj bagrista si ke lžíci přišel

Se zloději bagristy mají zkušenosti i na Tachovsku. Jeden takový lump zkomplikoval rekonstrukci bývalé hlásky Havran. Z parkoviště ve Staré Knížecí Huti totiž ukradl traktorbagr za půl milionu korun. Přímo u rozhledny uprostřed hlubokých lesů vnikl do oploceného areálu zloděj a ze zaparkovaného bagru odcizil podkopovou lžíci, baterii, naftu a železo, demontované z konstrukce rozhledny. Škoda se tehdy před deseti lety vyšplhala na 120 tisíc korun.

Zloději kalhotkáři vlezou i na balkon

Z úplně jiného ranku jsou pak zlodějíčci toho nejlehčího kusu oblečení, co nosí dámy. V Plané u Mariánských Lázní se před nedávnou dobou z přízemního balkonu jednoho z bytových domů ztratily dámské kalhotky a podprsenka. V obchodech na Karlovarsku si čtyřiatřicetiletá žena vzala dvoje dámské kalhotky a dvě balení pánských boxerek. Zboží si schovala do tašky a nezaplatila. Daleko se ale nedostala. Hned za pokladnou ji zastavila ostraha prodejny a žena musela zboží korun vrátit.

Lodní zloději ukradli plavidlo u dálnice

Zloděj kanoista si chtěl asi přilepšit pro svou plavbu, a tak karlovarská policie řešila kuriozní případ.

Řidiči, který vezl z loděnice od karlovarského Kauflandu kánoi, ji totiž někdo odcizil. Řidič převážel do Kynšperku vozík určený pro přepravu lodí. Měl tři řady a vezl na něm patnáct kánoí. Když projížděl po dálnici D6 okolo Globusu, zjistil, že se mu horní kánoe utrhla a následně spadla na komunikaci. Loď tedy odtáhl za krajnici do žlabu, a protože byl sám, nemohl ji vrátit zpět na vozík. Zavolal o pomoc kolegy. Z místa pak odjel do Kynšperku. Zloději ale stačilo jen pár minut, aby loď odcizil, než se pro ni vodáci vrátili. Jednalo se o kánoi pro dvě osoby s názvem Noah Agara, o délce čtyři metry a váze 43 kilogramů.

Zapomnětlivý zlodějíčci s botami i bez bot

Další ze zlodějíčků zřejmě trpí jistým druhem demence. Jak jinak si vysvětlit případ, kdy jednačtyřicetiletý muž se v Ostrově pokusil vniknout do sklepa chatky. Po neúspěšném snažení jeho pozornost upoutal obytný přívěs a vnikl do něj pomocí násilí. Několik nocí v něm setrval, a nakonec odešel, aniž by cokoliv odcizil. Na dalším místě kolonie ale ze dvou zahradních chatek odcizil různé oblečení a světlo. Na jednom z pozemků však zapomněl své věci s osobními dokumenty, které policisté našli. Svým jednáním způsobil celkovou škodu za bezmála 14 tisíc korun. Kriminalisté muže obvinili z pokračující krádeže a porušování domovní svobody.

Kuriózní je případ dalšího zlodějíčka, který řádil hned v několika krajích. Šestadvacetiletý muž z Ústí nad Labem během pěti dnů kradl v karlovarských provozovnách, přičemž do některých se vrátil opakovaně. Osudným se mu stalo, když vyměnil v jednom obchodě ukradené boty za své obnošené. Nevšední je i fakt, že muž neměl žádné zábrany krást ve skladech během odpoledních hodin, kdy ho mohl někdo přistihnout. V obchodním domě nejprve odcizil tašku, do které si následně uložil svůj lup. Ze skladu provozovny si pak přivlastnil několik kartonů cigaret. Po třech dnech se sem vrátil, ale tentokrát jeho pozornost upoutala různá kosmetika a alkohol. Vyrušil ho však zaměstnanec. V jiném obchodě pak kradl tvrdý alkohol, v dalším zase sportovní potřeby. V něm si vyhlédl několik párů bot. Jeden si dokonce obul místo svých obnošených. V tom byl však přistižen zaměstnankyní a v odcizených teniskách z místa utekl.