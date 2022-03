Město Karlovy Vary už uvolnilo uprchlíkům své prostory v bývalém lázeňském domě Trocnov. "Zdejší kapacity jsou naplněné, máme tam 45 lůžek. Občas se nějaké uvolní, když někdo najde jiné ubytování," vysvětlil Kopál.

Paní Vera z Ukrajiny si do Jenišova přivezla i kocoura

Také krajský úřad řeší v tuto chvíli hlavně kapacity školních objektů. Vedle tělocvičen jde o neobsazené internáty. "Obsadil se tak internát v Horním Slavkově, který spadá pod Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov. Dalších šedesát míst se našlo v bývalém internátu učiliště v Kynšperku, který má ve své správě Střední škola živnostenská ze Sokolova. Sto míst nabídl Ostrov ve svém táboře v Manětíně," doplnila mluvčí Pavlíková.

Jako velké provizorní ubytování slouží stále centrum v KV Areně, kde je podle Pavlíkové 227 míst ke spaní. "Mají statut dočasného nouzového přístřeší a využití těchto míst se neustále proměňuje. Ne vždy ale slouží pro přespání na jednu noc, záleží na potřebě," konstatovala mluvčí krajského úřadu. Dodala, že prioritou v ubytování pro uprchlíky na území Karlovarského kraje je stále to, aby byli pod střechou.

Nejvíce Ukrajinců na svém území hlásí krajské město Karlovy Vary, kde útočiště našlo do pondělka 21. března už 3202 lidí, z toho je například 1412 žen a jen 384 mužů, 354 dívek mladších a 326 chlapců do 18 let, a také 113 dívek a 84 chlapců mladších 6 let. Na Chebsku se nejvíce koncentrují uprchlíci v Mariánských Lázních, kde je jich 861, na Sokolovsku jich je pak nejvíce hlášeno v Sokolově, a to 235, mnohem více jich je v přepočtu na obyvatele ale evidováno v malém městě Horní Slavkov, konkrétně 152.