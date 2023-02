"Projekt existuje, je ale zapotřebí jej zrevidovat," řekla Deníku mluvčí Chebu Simona Liptáková. Podle domluvy by jej měl připravit Cheb a o financování by se měly podělit Karlovarský kraj společně se společností Chevak. Po realizaci projektu by se měla kvality vody v přehradě zlepšit, zatím však podle mluvčí nelze říci, kdy se budou patřičná opatření dělat a kolik budou stát.

„Už před několika lety byl postaven tlakový přívod z obce Pomezí do Chebu a přípojka nové kanalizace by se pro chatové oblasti mohla napojit. Byl by to velký posun, jak vyřešit dlouhodobý problém se znečištěním přehrady, která by po mnoha letech mohla opět sloužit pro rekreaci,“ uvedl starosta Jan Vrba.

Hlavními zdroji znečištění jsou fosfor a rtuť, a právě fosfor se do přehrady dostává z odpadních vod z obydlí v blízkosti horního toku Ohře. Do přehrady se podle ohlasů na facebooku dostává mimo jiné voda z praček a myček. Na znečištění má ale také vliv sousední Německo, kde se nachází zhruba 85 procent povodí přehrady.