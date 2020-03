„Jednoznačným cílem je v následujících dnech zvýšit plynulost silničního provozu v místě kontrol na společných hranicích s Německem. V rámci zvýšení plynulosti provozu byla v tomto úseku přijata taková opatření, která stav pozemní komunikace dovoluje," sdělil tiskový mluvčí policitů Jakub Kopřiva.

Policisté také všem připomínají, že v Karlovarském kraji došlo k rozšíření míst, kde lze překročit vnitřní hranice České republiky s Německem. Nyní lze překročit hranice také na hraničních přechodech Vojtanov – Schönberg a nově také Boží Dar - Oberwiesenthal.

„Ty jsou určeny především pro pendlery a budou otevřeny v době od 5:00 do 23:00 hodin. Tyto dva hraniční přechody jsou při dodržení dopravních omezení určeny i pro nákladní silniční dopravu," poznamenal tiskový mluvčí.

Frontu náklaďáků překvapily i Ilonu Lazúrovou z Lubů. „Byla to nekonečná fronta, která se táhla až k obci Odrava. Je to neuvěřitelné, když jsem to viděla připadalo mi, jak kdybychom se vrátili o několik desítek let zpět. Ale je jasné, že kontroly jsou potřeba, protože řádění toho virusu je opravdu markantní," poznamenala.