V kraji není v současnosti žádný pacient testovaný na koronavirus.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek

V Karlovarském kraji zatím není žádný člověk, který by byl vyšetřován na nebezpečný koronavirus. Tato situace platila do včerejší uzávěrky Deníku. Potvrdila to mluvčí Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje Michaela Zajíčková. „U člověka, který byl minulý týden testován na typ koronaviru COVID-19, se nákaza naštěstí nepotvrdila,“ konstatovala Zajíčková, která je zároveň zaměstnankyní protiepidemického oddělení. Právě její telefonní linka, kterou mohou občané nyní využívat pro zodpovězení dotazů kolem koronaviru, je jako jedna ze dvou uvedena v letácích. A lidí volá opravdu hodně. „Jsou to stovky telefonátů. Lidé se chtějí spíše ujistit, zda postupují správně. Zjišťujeme jejich cestovní anamnézu a zatím jsme nezaznamenali ani jednu, která by byla problematická,“ poznamenala Zajíčková, jež lidem na telefonu byla k dispozici i o víkendu. Právě v tu dobu se totiž začali vracet lidé z jarních prázdnin, které mnoho z nich trávilo v italských Alpách. „To, že byl někdo v Itálii, ještě ale neznamená, že byl v postižených místech. Všem pochopitelně doporučujeme sebesledování,“ dodala.