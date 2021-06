„V této chvíli je nutno říct, že se rozebíhá sezóna. Hotel Krakonoš je dva kilometry od centra a náš velký benefit je ten, že jsme uprostřed zeleně. K nám to láká především klientelu, která bydlí ve městě. Hůř jsou na tom tedy v centru. Snažíme se být aktivní. Vymýšlíme různé akce. Vymysleli jsme například dárkový balíček pro zdravotníky, záchranáře, hasiče, i policisty. Myslím si totiž, že se na ně po kovidovém blázinci zapomnělo. Jinak tady máme lidi z celé republiky,“ říká ředitel Hotelu Krakonoš a dlouholetý člen Krajské komise cestovního ruchu, lázeňství a Unesca Jiří Richter.

Lázeňský trojúhelník se liší skladbou klientely. "Hůř jsou na tom zejména Karlovy Vary, protože byly orientované spíše na zahraniční klientelu, ale nebyli to jen Rusové, byli to i Němci, ale také Izrael. Vary jsou na tom bohužel dost špatně, protože tam Češi tolik nejezdili. K nám se lidi vracejí, zaplať Pán Bůh. Uprostřed jsou Frantovky. Tam to docela umí, a to zejména díky panu starostovi Janu Kuchařovi. Já se v úctě před ním klaním, protože to dělá dobře,“ podotýká ředitel s tím, že má buřičskou myšlenku.

„Myslím si, že lázně by neměly být pod ministerstvem pro místní rozvoj, protože nejsou typickým cestovním ruchem. Měly by patřit pod zdravotnictví. Myslím si, že se v tom shodujeme i s představiteli ze Svazu lázní, ať už je to pan doktor Bláha a další. Jenomže při schopnosti a rychlosti ministerských úředníků, rychlosti vyřizování parlamentu, atd., to asi jen tak nebude, neboť je zřejmě nutná změna zákona. Mělo by se o této problematice minimálně diskutovat. Netvrdím, že můj názor je úplně správný, ale já ho takový mám,“ sděluje.

Dodává, že lázeňství j tak trochu otročina a vyžaduje spoustu práce. „Aby vše fungovalo, musíte se tomu věnovat strašně moc hodin. V podstatě nevíte, co je sobota, neděle. Prostě je okolo toho třeba makat, a to při jakékoliv příležitosti, a snažit se nějaký ten byznys udělat. Jsou to vlastně rady, které všichni vědí, ale ne každý to dělá. Je například X hotelů, kde se někdy nikoho z vedení nedovoláte, ale já trvám na tom a já trvám na tom, aby u nás byl vždy někdo z vedení od osmi rána, do devíti do večera, maximálně s půlhodinovou pauzou přítomen. Je zapotřebí i obejít barák, podívat se, jestli vše funguje, samo se to neudělá, atd.,“ směje se Jiří Richter.

Rok 2021 byl pro podnikatele na západě Čech nejen zničující, ale také jako na houpačce. Podpora státu byla, ale slíbené kompenzace za ušlý zisk přicházely pozdě. „Pravda je ještě další. Nemůžeme srovnávat rok dvacet jedna s rokem dvacet. My jsme byli zavření na jaře dvacet, ale v létě jsme to dohnali, protože obsazenost byla vysoká. Samozřejmě potom to šlo dolů a oni nás v polovičce října zavřeli. V prosinci jsme se naběhli a ohřáli bazén s tím, že pojedeme a budeme otevření, a zbyly nám jen oči pro pláč, protože o pár dní později jsme museli vše znovu vypnout a zavřít. Byl to horor. Je pravda, že nám stát pomohl. Antivirus skvostný, některý další kovidové věci na jednu stranu slušné, ale jen něco jsme dostávali včas. To považuji za totální selhání příslušných ministerstev. Špatné to bylo i u našeho MMR – Ministerstva pro místní rozvoj, které s námi po celou dobu kovidových starostí a různých nařízeních ani nekomunikovalo. Nebýt ale státu, tak bychom měli daleko větší problémy,“ tvrdí.

Je přesvědčený, že kvůli mediálním dezinformacím hrozí velký odliv tuzemských turistů do zahraničí. „Bude to horší, než v roce dvacet, protože masa českých lidí se rozdrolila. Velká část pojede do zahraničí k moři. Moc nám nepomohlo vyhlášení pana Papeže, který řekl v televizi, že kapacity domácího cestovního ruchu jsou v podstatě v létě vyprodány, takže pojeďte s námi do zahraničí, jinak nebudete mít žádnou dovču. No, to jsem málem vyskočil metr dvacet, protože to je neuvěřitelná lež. Není to pravda, je stále dost volných termínů,“ zlobí se ředitel a doufá, že i na podzim a zimu si hosté cestu do lázní a hotelů Karlovarského kraje rozhodně najdou. Pokud by ale opět nastal problém s kovidem nebo nebyla naplněnost hotelů na patřičné úrovni a nebyl již v účinnosti kurzarbeit mohlo by to být podle jeho slov pro mnohé hotely, restaurace smrtící.