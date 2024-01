Že jsou vztahy mezi Petrem Kulhánkem (KOA, STAN) a hnutím ANO včele s poslankyní a krajskou zastupitelkou Janou Vildumetzovou (ANO) na bodu mrazu a u ledu, to je všeobecně známo. Ale tentokrát jako by to bylo doopravdy a ještě na ostří brusle. Obě strany se na posledním jednání krajského zastupitelstva ostře střetli kvůli pořádání Mistrovství světa žen v hokeji pro rok 2025. Hokejový svaz totiž nyní zvažuje, kde tento turnaj uspořádá, zda v Karlových Varech, nebo v Českých Budějovicích. A protože se podle zastupitelky Vildumetzové Mračkové hejtman postavil k jednání chladně, dal tím šanci na pořádání tohoto mistrovství světa právě Českým Budějovicím. Což nelibě nesou i Karlovy Vary , pro něž by to podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) byla nejen vysoce prestižní záležitost, ale také možnost se celosvětově prezentovat a místní hotely i podnikatelé si finančně polepšit.

"Do Karlových Varů mohlo přijet tisíce zahraničních návštěvníků z Kanady, Japonska… Rozhodně by to nebylo jen o hokeji, ale o propagaci města a kraje. Navíc by díky délce trvání šampionátu utratili nejen návštěvníci, ale i samotní pořadatelé a kluby nemalé ve městě v rámci ubytování, stravování atd. finanční prostředky," zdůraznila primátorka.

Hejtman Kulhánek ale oponoval, že hokejovým svazem prezentovaná představa finanční podpory turnaje a následné čtyřleté spolupráci násobně vyšší, než je krajská podpora akcí srovnatelného charakteru, dosahu a dopadu. Turnaj by kraj měl zafinancovat třemi miliony, další roky by to bylo už 15 milionů. "Konzultovali jsme tuto věc ve vedení kraje i s předsedou sportovní komise. Pokud bychom na takový finanční objem přistoupili, bylo by to nefér vůči pořadatelům dalších akcí, kteří dostávají podporu výrazně nižší. Sdělil jsem zástupci hokejového svazu možnosti naší finanční podpory v řádu vyšších statisíců korun. Hokejový svaz dal, asi logicky, přednost jednání s Českými Budějovicemi, kde ženský hokej zaznamenává velkou popularitu," uvedl hejtman. A zároveň poukázal i na to, že rozpočet Jihočeského kraje činí 26 miliard, a má tak širší možnosti než Karlovarský kraj s rozpočtem deseti miliard. "Uvedené iniciační jednání bylo jediné, žádnou oficiální žádost o podporu jsme poté k projednání již nedostali," vysvětlil. Ale také dodal, že ženský hokej je dosud málo divácky atraktivní, což Janu Mračkovou Vildumetzovou doslova rozčílilo.

"Karlovy Vary měly velký zájem o pořadatelství Mistrovství světa žen v ledním hokeji a vzhledem k úspěchům českých hokejistek v posledních letech se očekává obrovský zájem fanoušků. A nejen těch českých. Na šampionát zcela jistě dorazí i početné skupiny příznivců ze severských zemí, USA, Kanady, Japonska a dalších států. Z výše popsaného by se dalo usuzovat, že se jedná o velmi zajímavou akci, která by mohla výrazně zviditelnit nejen město Karlovy Vary, ale také celý náš kraj.

Při jednání, kterého jste se podle našich informací zúčastnil, se mělo vedení krajek možnosti pořádat světový šampionát žen postavit chladně. Českému hokejovému svazu prý nebyla nabídnuta adekvátní finanční podpora a patrná nebyla ani snaha hledat možnosti dlouhodobější spolupráce," vyčetla hejtmanovi v otevřeném dopise za celý krajský klub ANO.

Podle zastupitelky Mračkové Vildumetzové turnaj nejlepších ženských hokejových týmů tak s největší pravděpodobností uspořádají České Budějovice. "Došlo totiž ke shodě vedení krajského města s vedením Jihočeského kraje a oba subjekty společně deklarovaly zájem o pořadatelství i ochotu se na tomto projektu finančně podílet," zdůraznila. Podle hnutí ANO současné vedení kraje (STAN, SPOLU, Místní a SNK) tři roky rozhazuje peníze, mnohokrát za naprosto nesmyslné projekty, "Zakládáte nové destinační agentury, vymýšlíte mnohdy pro občany nezajímavé festivaly a přesvědčujete zastupitele i veřejnost, že je to nezbytně nutné pro propagaci Karlovarského kraje. Když ale přijde možnost uspořádat v našem krajském městě a jeho reprezentativní hale prestižní světový hokejový šampionát, tak tuto možnost zahodíte? A nešlo prý jen o spolupráci jednorázovou. O to víc by mohla být zajímavá," zdůraznila exhejtmanka. A hejtmanovi také vytkla, že o tomto návrhu hokejového svazu s nikým nemluvil. "Ani s opozicí, ale ani s komisí pro sport. Z našeho pohledu je to nevysvětlitelné pochybení. My, byť opoziční zastupitelé Karlovarského kraje, se ale nechceme vzdát a rádi bychom město Karlovy Vary vrátili do hry o pořadatelství šampionátu, které zatím nebylo oficiálně uděleno. Vyzýváme vás proto k urychlenému jednání se zástupci Českého hokejového svazu a k pokusu nalézt cestu směřující k tomu, aby se prestižní hokejový turnaj odehrál i v Karlových Varech," uvedla. Podle ANO není možné, aby jeden člověk rozhodoval o tom, zda a v jaké výši podpoří nebo nepodpoří takto zajímavý projekt s mezinárodním přesahem, který se navíc v České republice uskuteční poprvé v historii.

Proti tomu se ale hejtman Kulhánek ostře ohradil s tím, že vítá každou sportovní akci v Karlovarském kraji, která přinese regionu zájem sportovců a fanoušků, stejně tak zviditelnění místa. "Proto také podporujeme významné akce mezinárodního charakteru, jako je SP v triatlonu, MS v motokrosu, karlovarský ½ maraton a další. Důležitá a nezbytná je z mého pohledu vyváženost podpory a zde se naše možnosti a představy svazu nepotkali," důrazně uvedl.

Jenomže Karlovy Vary o turnaj v ženském hokeji velmi stojí. "Podle Václava Skuhravého, zastupitele (Karlovaráci) a bývalého kapitána extraligového hokejového týmu HC Energie by bylo uspořádání mistrovství světa žen v hokeji pro město skvělé. "Sledovanost ženského hokeje jde v posledních letech po českých úspěších hodně nahoru. KV Aréna, s téměř šesti tisíci místy je pro taková utkání ideální, a ta by určitě byla navštěvovaná a veřejnost sledovaná. A město by vše určitě logisticky zvládlo," míní Skuhravý.