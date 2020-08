Chtějí tak zajistit, že pokud by se ve stravovacím zařízení objevil někdo nakažený novým typem koronaviru, budou ho moci snadněji vystopovat.

S formulářem se za hranicemi setkaly už stovky lidí z Chebska. Situace v Německu je totiž stále velmi znepokojivá. Každý den tam totiž hygienici zaznamenají kolem dvou tisíc nakažených.

„Setkala jsem se s tím hned ve Waldsassenu, asi deset kilometrů od českých hranic,“ říká Marie Holečková z Chebu. „Došla jsem si na kávu se svou kamarádkou, a hned u vstupu nás oslovila obsluha s tím, že musíme před odchodem vyplnit tento formulář,“ popisuje Marie Holečková.

Na dokumentu je potřeba vyplnit jména a příjmení všech lidí ze skupiny, kteří u stolu sedí, adresu, telefon a číslo stolu. Navíc je potřeba také zaznamenat čas příchodu a odchodu ze zařízení.

„Když jsem se obsluhy v kavárně zeptala, na co to je, sdělili mi, že je potřeba dokument vyplnit pro lepší trasování lidí, pokud by se v zařízení objevil někdo nakažený koronavirem. Postup mě překvapil, ale vzhledem k tomu, že vím, že případů v Německu neubývá, bez řečí jsem dokument vyplnila a podepsala a nakonec odevzdala obsluze,“ sděluje Marie Holečková.

S podobným postupem se v Marktredwitzu setkala i Jana Dvořáková z Chebu. „Byli jsme s přáteli nakupovat v tamním hobbymarketu, kde je i kavárna. Dali jsme si kávu a malý zákusek a prodavačka po mně chtěla sdělit jméno a telefonní číslo, které si zapsala do tabletu. Ještě že se poměrně dobře domluvím německy, jinak bych byla paf. Nevím, co by dělali lidé, kteří sem jedou pouze nakoupit a německy nerozumí,“ uvádí Jana Dvořáková.

Podobně se chovají ve všech kavárnách a pohostinských zařízeních v Německu. „Myslím, že je to dobrý přístup, i když jsem v prvních minutách byla překvapená, protože u nás nic takového neexistuje,“ poznamenává Jana Dvořáková.

Na některých místech v Německu kvůli zamezení šíření koronaviru uzavírají veřejné toalety, a mnohdy dokonce i záchody, které jsou přímo v obchodech.