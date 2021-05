Navíc Kynžvartská daguerrotypie je první UNESCO památkou v Karlovarském kraji. Zámek na vybudování nové expozice získal dotace od Ministerstva kultury České republiky.

„Expozice se bude rozkládat na téměř sedmi stech metrech čtverečních a představí tuto exkluzivní předchůdkyni fotografie v kontextu velmi cenných uměleckých děl,“ informoval kastelán zámku Ondřej Cink. Kynžvartská daguerrotypie má celosvětově vysokou historickou i technickou hodnotu. Proto jí bude nutné zajistit speciální podmínky pro ochranu před poškozením a oxidací. „Prezentována bude ve speciální vitríně s dusíkatou atmosférou, která spolehlivě zpomalí přirozený proces degradace citlivého materiálu,“ uvedl Cink. V této chvíli se připravuje zadávací dokumentace pro vypsání výběrového řízení na dodavatele výstavní části expozice.

Kynžvartskou daguerrotypii budou doplňovat například díla od Bertela Thorvaldsena, Bernarda Strigela, egyptské mumie, část Starého Zákona z 8. století nebo píšťala zvaná cink. Je to jediný historický cink dochovaný na území České republiky.

Kynžvartská předchůdkyně fotografie zobrazuje umělcův ateliér a je významná hned z několika hledisek. Je to jedna z vůbec prvních daguerrotypií. Osobně byla věnována Luisem Daguerrem kancléři Metternichovi, a to už v roce 1839. V současné době je vzácné dílo zapůjčené do Národního technického muzea.