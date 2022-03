„S ohledem na bezpečnost je potřeba vyměnit jednotlivé komponenty, a to především dřevěné prvky. V současné době probíhá obnova lanového parku pro nejmenší. Další atrakce se budou řešit dle možností města v dalším období,“ sděluje místostarosta Chebu Jiří Černý.

Realizace bude probíhat ve velkém rozsahu. „Nyní byl snesený lanáček pro nejmenší děti. S novým počítáme na přelomu března a dubna. Poté vyměníme houpačku. I ta by měla být hotová do konce dubna. Na tyto záležitosti máme v rozpočtu vyčleněno čtyři a půl milionu korun,“ pokračuje místostarosta Chebu Ladislav Hrubý.

Lanové centrum se stalo oblíbeným sportovním cílem jak pro dospělé, tak i děti školního věku. V centru návštěvníci najdou zmiňovaný lanáček pro nejmenší, střední jistící okruh, dva velké okruhy a houpačku. „V lanovém centru to mám moc rád. Nejlepší je, když nám paní učitelky ve škole řeknou, že jdeme na výlet právě tam. Je tam velká zábava a moc mě to baví. Každým rokem mi to jde líp a líp,“ popisuje s nadšením jedenáctiletý Samuel z Chebu.

Lezení po lanech má své výhody. „Je to využití volného času, pro děti a v době počítačové to hodnotím jako fajn pohybovou aktivitu. Mládežníci si také rozvíjí orientaci, spolupráci v kolektivu a také si zlepší koordinační pohybové schopnosti,“ uzavírá Černý.