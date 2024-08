Přijeli z Děčína do Mariánských Lázní užít si dovolenou a zasekli se na lanovce. Spolu s dalšími turisty jeli manželé Drahomíra Rychnovská a Pavel Horváth v neděli odpoledne kabinovou lanovkou na Krakonoš, jenže došlo k poruše. Zůstali tak uvězněni v kabince a čekali, až je hasiči slaní dolů. „Oba nemáme rádi výšky, ale dali jsme to," řekli Deníku.

„Jeli jsme nahoru a lanovka se zastavila asi sto metrů před konečnu stanicí,“ popisuje na místě krátce po zásahu paní Drahomíra. „Ozvala se nějaká rána a zastavilo se to. Dlouho se nic nedělo, tak jsme asi přes půl hodiny čekali,“ dodává pan Pavel. Z kabinky se ptali lidí, co šli dolů, ale nikdo nevěděl, co se vlastně stalo. Poté přišla obsluha lanovky a řekla, že jim praskla hydraulika, nejde to opravit a cestující vyprostí hasiči.

Nepříjemné minuty takto strávilo celkem patnáct turistů. Podle vedoucího areálu Vladimíra Černého trvalo tři čtvrtě hodiny, než byli vyproštěni. Když hasiči dorazili na místo, postupně slanili všechny cestující. „Hasič vylezl na kabinku, nějak se tam zajistil, nás navlékli do takového speciálního obleku a sešupem spustili dolu,“ popisuje dále Pavel Horváth. „A byli jsme v té horní skupince kabinek, dost vysoko nad zemí. Tady ty spodní kabinky tak vysoko nejsou,“ ukazuje Drahomíra Rychnovská.

„Dost se bojíme výšek, tak tohle byl asi náš poslední výlet lanovkou,“ usmívají se už na pevné zemi manželé. V jedné skupině kabinek vyprostili hasiči jedenáct lidí, v druhé pak čtyři.

Kabinková lanová dráha Koliba - Krakonoš v Mariánských Lázních je nejstarší provozovanou kabinkovou lanovou dráhou v Čechách se speciálním pulzním systémem přepravy. V provozu je v zimním období i v létě.