„Řešíme několik problémů najednou. Pravda je taková, že původní termín byl do 30. dubna 2022. Dodatkem číslo 3 je nyní prodloužen o pět měsíců, tedy do 30. září 2022, a to z důvodů, které předestřel zhotovitel a my jsme jejich stanovisko akceptovali. Jednak to byly nepředvídatelné vícepráce. Důvod byl mimo jiné takový, že se v zemi našly mnohem větší zemní objekty pod podpěrami, než se předpokládalo,“ sděluje místostarosta Chebu Ladislav Hrubý.

Zhotovitel stavby lávky na Švédský vrch v současné době požádal město o další prodloužení dokončení prací. „To by mělo trvat do 31. května 2023. My jsme zatím nerozhodli o tom, zda tento návrh budeme akceptovat. Této žádosti zřejmě vyhovíme jen zčásti, protože si myslím, že s některými stavebními záležitostmi mohla společnost počítat a některé úkony urychlit, takže o době ukončení se ještě budeme bavit,“ popisuje místostarosta s tím, že určitým zádrhelem jsou majetkové změny ve společnosti, k nimž došlo v minulém měsíci. „Měli jsme jednání se zástupcem nového vlastníka, který konstatoval, že nyní jsou ve firmě určité problémy ve financovaní, které spočívají v tom, že jejich banka si prověřuje nové vlastnické vztahy, tak na konci tohoto měsíce zřejmě dojde ke zpomalení prací. Ale byli jsme informováni o tom, že od začátku srpna by to mělo běžet, tak jak je nastaven technický harmonogram. Zda k tomu ale dojde, to uvidíme ve velice krátké době,“ uvádí.

Interpreti z celého světa se sejdou v Mariánských Lázních na Chopinově festivalu

Místní lidé mají pocit, že je stavba lávky zastavena. „Bydlím hned naproti, a mám pocit, že se nic neděje, naštěstí na sociálních sítích jsem se dozvěděl, že stavba stále pokračuje, ale byl jsem zmatený,“ říká Jakub Dušek z Chebu.

Pokud nedojde k výsuvu dalšího segmentu v noci ze 13. na 14. srpna, tak by se tomu mělo stát o 28 dní později. „Stavba lávky i smluvní vztahy se zhotovitelem se vyvíjí a vedení města se tomuto tématu nadále prioritně věnuje,“ dodává Hrubý.

Veškeré informace zazněly na tiskové konferenci města Chebu 25. července a situace se neustále mění. Podle slov zhotovitele stavby momentálně nehrozí zastavení stavby lávky na Švédský vrch, pouze její zpomalení.